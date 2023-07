Carrefour a annoncé avoir acquis Cora et Match, les réseaux de supermarché et d’hypermarchés belges du groupe Louis Delhaize connu pour ses jardineries Truffaut. En perte de vitesse en France ...

Carrefour a annoncé avoir acquis Cora et Match, les réseaux de supermarché et d’hypermarchés belges du groupe Louis Delhaize connu pour ses jardineries Truffaut. En perte de vitesse en France et distancé par E.Leclerc, Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, souhaite s’appuyer sur ce rachat pour dynamiser l’entreprise.

Une acquisition pour rester dans le top 2 des distributeurs français avec E.Leclerc

Avec 175 magasins en France, implantés principalement dans le Grand Est, les Hauts-de-France, et l’Île de France, Carrefour a racheté deux enseignes ayant enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires global de 5,2 milliards d’euros. Le géant français de la grande distribution a déboursé 1,05 milliard d’euros pour acquérir ces établissements qui ont généré un bénéfice net de près de 200 millions d’euros en 2022. Il s’agit d’un retour aux sources pour Cora qui était une marque franchisée par le groupe Carrefour dans les années 60 et 70, avant de devenir indépendant.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Avec le rachat des enseignes Cora et Match, Carrefour annonce sa première acquisition majeure en France depuis plus de vingt ans et consolide son leadership de la distribution alimentaire sur son marché domestique, » a déclaré Alexandre Bompard. Avec une part de marché de 19,8 % au mois de mai 2023, Carrefour accusait un retard de 3,7 % sur son principal concurrent en France, E.Leclerc.

Grâce aux 2,5 % de part de marché de Cora, l’entreprise passerait à 22,3 %, lui permettant de talonner la société dirigée par Michel-Edouard Leclerc. En parallèle, Carrefour distancerait Intermarché et Système U, respectivement à 15,3 % et 11,8 %. Lidl et Auchan suivent juste derrière avec environ 8 % du marché chacun.

Carrefour ne veut pas subir le même sort que celui du groupe Casino

À noter l’absence dans le top 6 d’un historique de la grande distribution : le groupe Casino. Depuis plusieurs mois, l’enseigne se porte mal et reste criblée de dettes. Pour combler son déficit, elle a notamment permis à Intermarché de récupérer 119 de ses magasins. Toutefois, pour se sauver, la société souhaite se faire racheter.

Dernièrement, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari ont renoncé à reprendre l’entreprise, refusant « de participer à un process biaisé, la société ayant visiblement déjà choisi son repreneur » selon leur communiqué. Daniel Křetínský, soutenu par Marc Ladreit de Lacharrière, en pole position pour racheter Editis, serait le repreneur en question. Il prévoirait d’injecter 1,35 milliard d’euros de fonds propres dans Casino, une somme conséquente qui pourrait permettre au groupe de se sauver.

Pour éviter de vivre le même cauchemar que Casino, Carrefour a donc pris les devants grâce à l’acquisition de Cora, une enseigne certes modeste, mais en pleine forme. L’opération devrait se conclure d’ici la fin de l’été 2024. D’ici là, Carrefour passera devant l’autorité de la concurrence, tentant de le convaincre que son projet de rachat n’est pas anticoncurrentiel.