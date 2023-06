C’est une grande première pour le monde de la grande distribution. Carrefour a introduit, ce jeudi 8 juin, son chatbot alimenté par ChatGPT, l’intelligence artificielle (IA) générative d’OpenAI. Baptisé Hopla, ...

C’est une grande première pour le monde de la grande distribution. Carrefour a introduit, ce jeudi 8 juin, son chatbot alimenté par ChatGPT, l’intelligence artificielle (IA) générative d’OpenAI. Baptisé Hopla, il vise à aider les consommateurs à faire leurs courses en ligne. Pour le moment, il est encore en apprentissage.

Transformer des idées de recettes en liste de courses

Depuis mars 2023, l’API du célèbre modèle de langage d’OpenAI est disponible aux développeurs. Grâce à celle-ci, ils peuvent intégrer ChatGPT à leurs sites et à leurs applications. Outre-Atlantique, Snap et Shopify se sont déjà montrés intéressées par cette possibilité.

Dans l’Hexagone, Carrefour a décidé de sauter le pas. Depuis jeudi, les consommateurs peuvent découvrir l’agent conversationnel Hopla sur le site de la marque. L’objectif de ce robot basé sur ChatGPT-4 est d’aider les utilisateurs à faire leurs courses. En langage naturel, ils peuvent lui demander de l’aide pour composer des paniers de produits de saison selon des contraintes alimentaires ou un budget souhaité. Cela s’avère particulièrement utile dans un contexte d’inflation.

En cas de panne d’inspiration pour les prochains repas, le chatbot fournit même des idées de plats. Dans le but de limiter le gaspillage, il est capable de proposer des recettes en fonction des aliments qui sont déjà dans le frigo du consommateur. « Le robot est connecté avec le moteur de recherche du site, et propose aux clients des listes de produits correspondants à la discussion, jusqu’à l’acte d’achat », précise Carrefour dans son communiqué.

Hopla n’est apte à répondre qu’aux demandes concernant la marque ou la nourriture. Autant dire qu’il est inutile de lui demander des informations sur d’autres enseignes de la grande distribution, ou d’essayer de le piéger en lui posant des questions sur le sens de la vie. « Carrefour a ajouté à ChatGPT un « contexte », pour créer un prompt », a souligné un ingénieur data du groupe lors d’une présentation réalisée jeudi à Massy, au siège de l’entreprise.

Exploiter l’IA dans tous les pans de la société

Carrefour compte étendre l’usage de l’intelligence artificielle d’OpenAI en interne. L’enseigne s’appuiera sur cette technologie pour enrichir ses fiches produits. Le but est que ces fameuses fiches, proposées sur son site, soient plus détaillées qu’avant, sans forcément y consacrer plus de temps. L’entreprise en a déjà mis en ligne plus de 2 000, toute générée par l’IA. À terme, Carrefour souhaite utiliser cette technologie pour la rédaction de toutes ses fiches produits.

En parallèle, la marque se servira de l’IA générative pour améliorer ses processus internes d’achats. « Cette solution est en cours de développement aux côtés des équipes de la direction des Achats Non Marchands pour les accompagner dans leurs tâches quotidiennes, par exemple la rédaction d’appels d’offres ou encore l’analyse de devis », précise le groupe français. Une transformation majeure des méthodes de travail de ses équipes est donc à venir.

Toutes ces fonctionnalités sont le fruit d’une collaboration avec Bain & Company et Microsoft, deux partenaires d’OpenAI. Elles font appel au service Azure OpenAI pour accéder à ChatGPT. Carrefour affirme que, grâce à l’utilisation de Microsoft Azure, elle a la garantie que le RGPD est bien respecté.

Métavers, application de “personal shopper”, drive robotisé… Ces dernières années, Carrefour a multiplié les innovations digitales. L’utilisation de l’intelligence artificielle apparaît comme la suite logique de sa stratégie. « En étant pionniers dans l’utilisation de l’IA générative, nous voulons prendre une longueur d’avance et inventer le commerce de demain », a conclu Alexandre Bompard, Président-directeur général du groupe.