OpenAI, l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA), a présenté, le 1er mars, ses API pour son modèle de langage ChatGPT et son système de reconnaissance vocale Whisper. Payantes, elles permettront à OpenAI de couvrir les frais de calcul élevés de ces intelligences artificielles. Snap, Shopify, Instacart et d’autres sociétés se sont montrées intéressées pour inclure ChatGPT au sein de leurs applications.

Une version plus économe de ChatGPT

Les développeurs peuvent désormais avoir accès aux API de ChatGPT et de Whisper moyennant quelques dollars. Dans son communiqué, OpenAI indique que le forfait d’utilisation de ChatGPT sera de 0,002 dollar pour 1 000 jetons, soit environ 750 mots. Celui de Whisper sera de 0,006 dollar par minute. « Il nous a fallu du temps pour que ces API atteignent un certain niveau de qualité », a glissé Greg Brockman, président d’OpenAI lors d'un entretien avec TechCrunch.

L’API de ChatGPT utilise le modèle « gpt-3.5-turbo », une version moins coûteuse du système de langage rendu célèbre en décembre dernier. D’après le dirigeant d’OpenAI, celui-ci permettrait de réduire drastiquement les frais de ChatGPT. Il améliorerait également l’expérience des entreprises clientes d’autres façons. « Si vous créez un moyen d'enseigner alimenté par l’IA, vous ne voulez pas que celui-ci se contente de donner la réponse, mais qu’il l’explique et aide à la comprendre », précise Greg Brockman, « c’est un exemple du type de système qu’il est possible de construire [avec l’API]. Nous pensons que ce sera quelque chose qui rendra l’API beaucoup plus utilisable et accessible ».

Plusieurs sociétés l’ont déjà adopté

Plusieurs grands noms du secteur de la tech comme Snap, Quizlet, Instacart, Shopify et Speak se sont d'ores et déjà approprié les nouvelles API d’OpenAI. « MyAI », le chatbot de Snapchat à destination des abonnés Snapchat+, dévoilé dans la foulée, repose entièrement sur le modèle de ChatGPT.

Alors que le système de langage proposé par Snapchat ne permet que de converser avec lui, d’autres sociétés poussent l'expérience beaucoup plus loin. C’est le cas de Instacart, spécialiste de la livraison de produits alimentaires, qui offre à ses utilisateurs la possibilité de demander des conseils sur son application à l’aide de ChatGPT. « L’IA de Instacart permet de soulager la charge mentale relative liée au moment de faire les courses et de la planification des repas », souligne Greg Brockman, « nous sommes ravis de commencer à expérimenter avec eux ». Si l’inclusion de l'intelligence artificielle, propulsée par les modèles d’OpenAI, dans les applications rencontre un succès, nul doute que d’autres entreprises chercheront à obtenir leur part du gâteau.