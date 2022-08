Alors que l’enseigne avait décidé d’abandonner son projet de services de streaming concurrent à Netflix en 2019, Walmart étudie une nouvelle stratégie pour inclure une offre de diffusion de vidéo en continu dans son portefeuille d’abonnement. D’après un récent rapport du New York Times, le géant de la grande distribution américaine serait en pourparlers avec les grandes sociétés de médias en vue d’associer une prestation de streaming à son programme Walmart+.

Une énième tentative d’entrer dans le marché du Streaming

Walmart est la dernière entreprise en date à vouloir percer le marché du streaming. Malgré plusieurs tentatives, la société n’a pas pu établir un service original, attractif, et rentable. En 2010, elle a racheté le magasin de vidéos numériques Vudu, avant de le revendre à Fandanga en 2020. Walmart a également conclu des accords avec la société Eko pour proposer des vidéos interactives, mais l’offre n’a pas séduit la clientèle.

Dans la même catégorie Disney+ gagne plus d’abonnés que prévu, mais ses revenus diminuent

À ce jour, Walmart ne s’est pas résolu à abandonner cette piste et a entamé des discussions avec Paramount, Disney et Comcast selon le quotidien américain. L’objectif serait de trouver un accord avec ces entreprises pour associer leurs services de streaming à Walmart+, un abonnement mensuel de 12,95 dollars comportant des offres de livraison gratuite, des rabais de carburant, et un accès à Spotify Premium.

Revenir à la hauteur d’Amazon

Une entente avec les mastodontes du streaming permettrait non seulement à Walmart de renforcer ses services de divertissements, mais l’aiderait surtout à créer une offre compétitive face à celle de son rival Amazon.

Actuellement, le programme d’adhésion Amazon Prime coûte près de 6,99 euros par mois et il ouvre droit à un service de streaming aussi pertinent que Netflix. Récemment, Amazon Prime Video a été une mise à jour facilitant encore plus la recherche de films, séries, sports, documentaires, et d’autres contenus gratuits ou payants.