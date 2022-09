Le 26 septembre 2022, Walmart a annoncé qu'il venait de lancer deux nouveaux mondes virtuels sur Roblox, un jeu vidéo multijoueur où il est possible d'avoir accès à de nombreux concepts et expériences de jeux différents. Pour la firme, cette arrivée sur Roblox a pour objectif de cibler de futurs jeunes clients.

Walmart arrive sur Roblox : une incursion dans le métavers ?

Pour la première fois de son histoire, Walmart a fait un pas vers le métavers. Avec le Walmart Land et l'Universe of Play, l'enseigne de grande distribution fait son arrivée sur Roblox. Dans ces deux mondes virtuels, les joueurs pourront collecter des marchandises virtuelles, jouer avec des jouets et des personnages intégrés, assister à des concerts en direct ou encore participer à des concours divers et variés.

Comme l'indique dans un communiqué William White, directeur marketing pour Walmart, le lancement de ces mondes virtuels constitue « une autre étape pour atteindre nos clients de manière inattendue et dans les endroits où ils passent une bonne partie de leur temps ». Pour la firme, la cible principale reste les jeunes de la génération Z et de la génération Alpha, ceux qui sont les plus présents sur Roblox.

Si Walmart semble proposer une expérience assez complète, elle n'est pas la première firme à faire une incursion sur le jeu vidéo. American Eagle, Outfitters, Ralph Lauren, Orange Espagne et Nike avec Nikeland ont également un monde virtuel sur la plateforme. Pour cette dernière, il est possible de joueurs à plusieurs mini-jeux sportifs et d'interagir avec du matériel virtuel. Dans tous les cas, ces entreprises ont également une idée en tête : être les précurseurs dans le métavers.

Walmart et les nouvelles technologies : une histoire qui ne date pas d'hier

Depuis plusieurs années, Walmart expérimente de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services en lien avec les nouvelles technologies. La dernière en date : la firme propose d'essayer des vêtements depuis son site internet, de manière virtuelle. En photographiant entièrement leur corps, les clients peuvent essayer plusieurs centaines de milliers de vêtements afin de voir si cela leur correspond.

En plus de cela, le géant de la distribution n'hésite pas à nouer des partenariats ou à racheter des start-up pour numériser ses services. Dernièrement, l'entreprise avait racheté Memomi, sans doute pour arriver à cette possibilité d'essayer ses vêtements en ligne. Avec Twitter, Walmart testait le live shopping, un peu à la manière du téléachat, mais sur les réseaux sociaux.

Enfin, le groupe s'est lancé dans de nouveaux secteurs comme celui du cloud computing avec Triplet Model, une solution de cloud hybride, mais aussi en réfléchissant à la création d'un service de streaming, inclus dans son programme d'abonnement Walmart+.