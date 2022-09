Le 13 septembre 2022, Orange Espagne a ouvert une première boutique dans le métavers de Meta, Horizon World. L’entreprise a affirmé être la première entreprise de télécommunication à ouvrir un espace commercial dans un univers virtuel. Cet événement intervient dans le cadre d’une large initiative du groupe Orange visant à développer le commerce virtuel et l’expérience client.

De la boutique Orange à la plateforme de divertissement Immersive Now

Orange Espagne propose plusieurs services dans le métavers. D’abord, un copié-collé d’une boutique physique dans le monde virtuel. Dans cette zone commerciale, les appareils des marques Oppo, Honor, Huawei, Samsung, Xiaomi et Google, ainsi que Meta sont manipulables grâce à la visualisation 3D. Chaque marque a son stand pour permettre au client d’accéder aux démos, aux promotions et à la boutique en ligne. Les clients sont conseillés par un assistant virtuel sur les produits et services de la marque. Pour faire la promotion de cette nouvelle méthode d’achat, Orange Espagne donne des avantages sous forme de réductions sur les prix des produits. En s'inscrivant avec son adresse électronique, un code promo est envoyé aux clients et utilisable lors des futurs achats.

Dans une seconde zone, dédiée aux loisirs, des concours, des jeux et des contenus audiovisuels sont disponibles. Enfin, un amphithéâtre virtuel peut transférer les événements dans une boutique physique dans Horizon World. D’un autre côté, Orange tente de lancer Immersive Now. Une plateforme de divertissement et d'événements, à 360 degrés, qui donne accès à des contenus exclusifs en réalité virtuelle comme un spectacle du Cirque du Soleil ou le lancement de la fusée Artemis de la Nasa.

Pour accéder à ces services, Orange a conclu un accord avec Meta. L’espace virtuel de la marque est dans Horizon World, le métavers de la maison mère de Facebook, accessible seulement depuis le 16 août 2022 en France et en Espagne. Cette expérimentation de la filiale espagnole d’Orange pourrait donner lieu, prochainement, à un test en France.

Le développement des commerces virtuels dans le métavers

Orange Espagne est effectivement la première entreprise du secteur de la télécommunication à avoir son espace sur la plateforme de Meta. Mais elle est loin d’être la première boutique virtuelle. Un grand nombre d’entreprises sont attirées par plusieurs métavers, comme Nike avec NikeLand sur Roblox, H&M sur Ceekcity, Gucci et Adidas sur The Sandbox.

À la différence d’Orange, les marques françaises investissent principalement dans le service français du secteur. Le Groupe Carrefour, Casino, Havas, Axa ou encore Renault ont ou vont développer leur boutique et espace de loisir sur The Sandbox, comportant plus de 2 millions d’utilisateurs.