Le géant américain de la grande distribution a annoncé le rachat de Memomi, une start-up spécialisée dans l’essayage de lunettes en ligne, dans un communiqué du 29 juin. Cette acquisition intervient dans le cadre du projet de Walmart de fournir des soins optiques à domicile en tirant profit de la technologie AR (réalité augmentée). L’opération devrait être finalisée dans les prochaines semaines, selon la déclaration des deux sociétés.

Walmart étend ses services aux soins optiques

Walmart a acquis Memomi après une collaboration fructueuse des deux sociétés en 2019. Memomi a fourni des services de mesure oculaire et d’essayage de lunettes en ligne dans plus de 2 800 centre Walmart et 550 Sam’s Club.

« Ce rachat conforte notre ambition d’offrir aux clients un accès à moindre coût aux soins optiques depuis leur domicile », souligne David Reitnauer, Vice-président, Specialty Services de Walmart Health & Wellness.

Memomi affirme que sa technologie basée sur l’AR peut être exploitée au-delà des lunettes, dans le domaine de la mode, des accessoires et des chaussures par exemple.

Walmart investit dans la réalité augmentée

L’acquisition de Memomi confirme l’intérêt de Walmart pour les techniques d’essayage d’accessoires en ligne, majoritairement basées sur la réalité augmentée. En 2021, l’entreprise a racheté la start-up Zeekit en vue de tester une fonctionnalité d’essai de vêtement en ligne. La solution offre la possibilité de visualiser les habits sur un mannequin ressemblant à l’acheteur. Walmart dispose également d’une fonctionnalité d’ameublement virtuel qui permet de simuler des meubles dans un décor réaliste.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Memomi chez Walmart et de mettre à profit leurs compétences à notre technologie de réalité virtuelle, visant à transformer l'expérience de vente au détail pour nos clients et nos membres », résume Chery Ainoa, Senior Vice President, New Businesses & Emerging Tech de Walmart Global Tech.