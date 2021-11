Dans un récent communiqué de presse, Nike a annoncé le lancement de Nikeland : un espace virtuel au sein duquel les utilisateurs de Roblox peuvent se connecter et partager des expériences dans l'univers de la marque. Un monde sur-mesure imaginé par Nike, avec pour toile de fond son siège mondial virtuel.

Nikeland : le métavers selon Nike

Nike prend les géants technologiques de vitesse. Alors que toutes les grandes sociétés tech parlent du métavers depuis plusieurs mois, l'entreprise américaine vient de dévoiler son propre métavers, imaginé en collaboration avec Roblox. L'occasion pour Nike de présenter son QG virtuel : « un lieu où le sport et la créativité co-habitent ».

Les bâtiments et les terrains de sport visibles dans Nikeland sont inspirés du véritable siège social de Nike. Dans ce monde virtuel, les utilisateurs peuvent participer à plusieurs mini-jeux avec leurs amis, et même en concevoir d'autres, à l'aide du matériel virtuel à disposition.

Voici la preuve que Meta et Microsoft ne sont pas les seules entreprises à avoir de grandes ambitions pour le métavers. Dans Nikeland, les utilisateurs peuvent aussi découvrir le showroom numérique, un endroit dans lequel les joueurs peuvent acheter des articles Nike pour leur avatar.

À la lecture du communiqué de presse de l'équipementier sportif, on comprend que cette première version de Nikeland n'est en réalité que le début de ce que la marque a prévu. À l'avenir, ce monde virtuel pourrait accueillir des compétitions liées à des événements sportifs mondiaux. On pense évidemment à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un monde virtuel pour favoriser l'accès au sport

On peut aisément imaginer comment le showroom virtuel pourrait servir de lieu de teasing pour dévoiler les nouveaux produits, ou même permettre aux utilisateurs de co-créer des articles. La décision de s'associer à Roblox n'est pas surprenante. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels estimés, Roblox est aujourd'hui l'un des jeux les plus populaires auprès des enfants et des adolescents. Les espaces virtuels se démocratisent. Le mois dernier, Roblox organisait l’Electric Daisy Carnival : un festival de musique virtuel.

Nikeland est un moyen pour Nike de toucher de nouveaux clients et d'interagir avec eux dans le monde virtuel, pour mieux les retrouver dans le monde réel. On peut lire dans le communiqué de presse que : « l'engagement de Nike est d'inspirer le mouvement et d'innover pour l'avenir des expériences sportives ».

Le passage par le métavers était donc une nécessité pour la marque. Nike précise que Nikeland est gratuit et que tout le monde peut y accéder. C'est aussi l'un des grands objectifs de Nike : favoriser l'accès au sport, par tous les moyens possibles. Ce monde virtuel est un moyen d'y parvenir.