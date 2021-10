La désormais célèbre plateforme de jeu vidéo en ligne organise un festival de musique virtuel : l'Electric Daisy Carnival. Avec l'aide d'Insomniac, une société spécialisée dans le développement d'événements musicaux, Roblox a l'ambition de créer « le plus grand festival de musique de danse au monde ».

Plusieurs millions de fans vont se retrouver sur Roblox du 23 au 25 octobre

Avec 43 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, Roblox estime pouvoir participer au développement du métaverse. La plateforme connaît sur le bout des doigts l'univers du monde virtuel et c'est justement pour cette raison qu'elle prévoit de lancer un festival de musique virtuel. Du 23 au 25 octobre 2021, plusieurs millions de fans se retrouveront virtuellement autour des scènes virtuelles de l'Electric Daisy Carnival. 50 artistes seront présents, dont Kaskade, Zedd, Alison Wonderland, Louis the Child, Slander b2b2 said the sky, Rezz, Loud Luxury, DJ Snake, Alan Walker, Phantoms, Wax Motif, Oliver Heldens et Benny Benassi... Sur des scènes virtuelles.

Pour Pasquale Rotella, CEO d'Insomniac : « s'associer et créer avec un leader du métaverse comme Roblox est une opportunité passionnante pour Insomniac. Rassembler les gens du monde entier à travers l'art et l'expérience est un objectif que nous nous efforçons toujours d'atteindre, et avec Roblox, nous sommes en mesure d'étendre cela au monde numérique ». C'est le tout premier festival de musique organisé sur Roblox et ce n'est pas pour déplaire aux amateurs de la plateforme. Ils ne devraient pas s'ennuyer. Ils pourront faire l'acquisition de 25 accessoires avec leurs personnages virtuels. Un concert qui rappelle celui organisé par League of Legends en septembre.

Le métaverse peut-il permettre de démocratiser les performances live ?

Jon Vlassopulos, vice-président et responsable mondial de la musique chez Roblox, a déclaré que : « la musique est une partie tellement naturelle de notre façon de nous exprimer, de nous divertir et de créer des liens avec d'autres personnes. La mission de Roblox est d'offrir de nouvelles expériences à ses utilisateurs. Les milliards d'heures que nos utilisateurs du monde entier passent sur Roblox chaque mois constituent une occasion rêvée pour leur faire découvrir de nouveaux artistes. C'est aussi une opportunité incroyable pour les labels musicaux ». En effet, c'est l'occasion de toucher des millions de fans en même temps, dans un espace virtuel totalement immersif.

Les concerts virtuels permettent aux artistes de toucher beaucoup plus de fans qu'avec des concerts physiques. Si le virtuel ne remplacera jamais le réel, il faut bien reconnaître qu'il y a quelques avantages : en une seule nuit, les artistes vont jouer devant des millions de personnes au lieu de devoir faire le tour du monde en avion pendant 18 mois pour une tournée physique. Roblox précise que : « les concerts et les festivals de musique virtuels démocratisent l'accès aux performances live des artistes, car des millions de personnes qui n'auraient pas pu assister à un spectacle peuvent désormais le faire dans le métaverse ».