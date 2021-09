Le 8 septembre 2021, League of Legends hébergera son tout premier concert virtuel. Le groupe de métal Pentakill se produira virtuellement, à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Grâce aux compétences de Wave, une société spécialisée dans l'organisation de concerts virtuels, League of Legends veut aller encore plus loin dans l'expérience proposée à ses joueurs.

Pentakill va se produire virtuellement sur League of Legends

En novembre 2020, Tencent décidait d'investir dans Wave. Avec la situation sanitaire que nous traversons, il s’agit en effet d’un secteur très prometteur. Avec seulement cinq ans d’existence, Wave n’en reste pas moins une entreprise très expérimentée et compétente dans l'organisation de concerts virtuels. En 2020, sans grande surprise, elle a enregistré sa meilleure année en organisant par exemple le concert du chanteur The Weeknd sur TikTok, avec plus de 3 millions de spectateurs.

Aujourd'hui c'est au tour de League of Legends de se lancer dans l'organisation de concerts virtuels. Le jeu extrêmement populaire a fait le choix de proposer un concert de métal à ses joueurs. D'après les premières rumeurs, le concert virtuel de Pentakill sera un peu plus complexe que les concerts déjà organisés par le passé. Ce spectacle est décrit comme « un voyage interactif à travers l'album complet ». Les spectateurs pourront vraisemblablement interagir en direct avec des fonctionnalités comme le vote.

Le succès grandissant des concerts virtuels

Fortnite est certainement le premier jeu vidéo à avoir développé le concept du concert virtuel. Avec l'aide de Wave également, Travis Scott a donné un concert virtuel sur Fortnite il y a quelques mois. Si Epic Games n'a pas voulu dévoiler le chiffre d’affaires généré pour les spectacles de Marshmallow et de Travis Scott, les analystes du secteur estiment que Marshmallow a rapporté à lui seul 30 millions de dollars. Cela laisse présager l'avenir prometteur que peut représenter le concert virtuel. Wave a également travaillé avec de gros noms de l’industrie musicale, comme John Legend, Tinashe ainsi que la violoniste Lindsey Stirling.

Pentakill est totalement intégré dans l'univers de League of Legends. Par le passé, Riot a déjà utilisé des musiciens virtuels à l'occasion de concerts organisés pour le championnat du monde de League of Legends. Plus globalement, les jeux vidéo représentent un véritable eldorado publicitaire pour les marques et même pour les artistes. Avec le succès d’Animal Crossing, certaines marques semblent trouver dans la publicité in-game une nouvelle porte d’entrée vers un public de plus en plus diversifié.