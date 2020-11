Après une énorme levée de fonds de 150 millions de dollars en février 2020, Roblox a parfaitement réussi à surfer sur la crise de la Covid-19 pour augmenter ses revenus et toucher de nouveaux utilisateurs. La plateforme de jeu vidéo en ligne a connu un énorme succès aux États-Unis notamment. Malgré cela, le New York Times révèle que la société perd aussi beaucoup plus d’argent que les années précédentes.

Des chiffres impressionnants pour Roblox

Si on regarde les chiffres de plus près, on s’aperçoit que Roblox a touché 31,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur la période des neuf derniers mois. Cela correspond à une augmentation de 82% par rapport à la même période l’année précédente, sur les trois premiers trimestres de l’année. C’est énorme et tout simplement incomparable. Cela a logiquement contribué à augmenter les revenus de Roblox. Ils atteignent 589 millions de dollars sur les trois premiers trimestres de l’année 2020. Une hausse de 68% par rapport à l’année précédente.

Pourtant, Roblox perd beaucoup plus d’argent que les autres années. Sur cette même période, la société américaine a perdu 203 millions de dollars, conte 46 millions de dollars sur les trois premiers trimestres de l’année 2019. Une augmentation des pertes significatives qui a de quoi inquiéter les fondateurs de l’entreprise. À ce propos, la société a déclaré qu’il était : « peu probable qu’elle connaisse la même croissance lorsque la pandémie se calmera. Cette hausse exceptionnelle n’est certainement pas indicative de nos résultats financiers et opérationnels dans les périodes futures ».

Une introduction en bourse est à prévoir

David Baszucki, l’un des co-fondateurs de Roblox et aujourd’hui directeur général, est particulièrement optimiste quant aux résultats affichés par son entreprise. Il a écrit que : « notre vision initiale de faire de Roblox une plateforme de partage d’expériences ouvre maintenant la voie à une nouvelle catégorie que nous appelons la co-expérience humaine. Notre vision de l’avenir de notre plateforme n’a jamais été aussi réelle et réalisable qu’aujourd’hui ». La tendance est aux expériences en ligne et Roblox compte bien en profiter. Aux États-Unis, la crise de la Covid-19 a également fait passer l’e-sport dans une autre dimension.

Roblox se prépare à faire son entrée en bourse. Comme Airbnb, DoorDash, ou encore Affirm, trois sociétés qui ont récemment présenté leurs documents d’introduction en bourse, Roblox perd beaucoup d’argent et cela ne semble pas effrayer les investisseurs. La société est aujourd’hui évaluée à 4 milliards de dollars. Très populaire auprès des jeunes de 9 à 12 ans, la plateforme saura très certainement redresser le barre dans les années à venir. Roblox propose des expériences dans l’ère du temps notamment avec ses avatars qui peuvent interagir entre eux.