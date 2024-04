Le métavers n’est pas mort, loin de là. Meta vient d’annoncer la commercialisation de Horizon OS, son système d’exploitation exclusivement dédié aux casques de réalité virtuelle (VR) ou réalité mixte. Pour faire simple, l’entreprise veut mimer la démarche de Microsoft avec Windows, ou de Google avec Android.

Meta mise sur l’ouverture de son OS

Les constructeurs tiers pourront intégrer Horizon OS directement dans leurs casques, explique la société dans un billet de blog. Des partenariats ont d’ores et déjà été établis avec Asus, Lenovo et Microsoft. En amont, Meta propose à Google d’intégrer le Play Store aux casques qui seront dotés du système d’exploitation. Steam et Xbox Cloud Gaming seront également disponibles depuis la plateforme, promet Mark Zuckerberg, PDG de Meta.

Une ribambelle d’annonces avec un seul objectif : ouvrir l’écosystème de Meta afin de s’opposer au modèle de la grande rivale, Apple. « À chaque époque de l’informatique, il y a toujours des modèles ouverts et des modèles fermés. Avec les smartphones, c’est le modèle fermé d’Apple qui l’a emporté. Ils sont étroitement contrôlés et vous êtes limité à ce qu’ils vous permettent de faire. Mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi », argumente le dirigeant.

La marque à la pomme a lancé le Vision Pro le 2 février dernier aux États-Unis. Si pour l’heure, l’appareil reste dédié à un public de niche, Meta sait que sa concurrente lancera des casques plus abordables. Ils viendront directement rivaliser avec les Quest 2 et Quest 3.

Meta a toujours critiqué les règles mises en place par Apple au sein de l’App Store. De même, l’App Tracking Transparency (ATT) déployé sur iOS a particulièrement affecté ses activités publicitaires pendant plusieurs trimestres. Avec Horizon OS, la société tient peut-être sa revanche.

Des années d’investissements colossaux

L’ouverture du système d’exploitation s’inscrit dans la stratégie de Meta. Depuis plusieurs années, la société investit des milliards dans Reality Labs, sa division de réalités virtuelle et augmentée. Ses investisseurs n’ont d’ailleurs pas hésité à partager leur désarroi quant à ses ambitions, estimant que le secteur ne permettait pas d’engranger des bénéfices rapidement. Pour l’heure, l’entreprise n’a pas divulgué de chiffres sur ses premiers partenariats avec des constructeurs tiers.

Horizon OS sera par ailleurs couplé avec la plateforme Horizon de Meta, dans laquelle les utilisateurs peuvent se déplacer et échanger sous forme d’avatars. À terme, la firme prévoit d’en tirer profit grâce à la publicité et à l’e-commerce ; plus elle sera accessible, plus les revenus potentiels seront décuplés.

« Notre objectif est de faire en sorte que le modèle ouvert définisse à nouveau la prochaine génération d’ordinateurs avec le métavers, les lunettes et les casques », conclut Mark Zuckerberg.