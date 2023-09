Horizon Worlds, la plateforme virtuelle de Meta légèrement tombée aux oubliettes, débarque sur mobile. Une occasion pour l’entreprise d’offrir une seconde vie à sa première itération du métavers. Cette fois ...

Horizon Worlds, la plateforme virtuelle de Meta légèrement tombée aux oubliettes, débarque sur mobile. Une occasion pour l’entreprise d’offrir une seconde vie à sa première itération du métavers. Cette fois néanmoins, les utilisateurs n’auront pas besoin de casque de réalité virtuelle pour y accéder.

Le métavers pour tous

Présenté en 2021, Horizon Worlds permet d’incarner son propre avatar dans des jeux ou des mondes virtuels. Faisant l’objet de nombreuses moqueries à cause de graphismes jugés médiocres, la plateforme a également été critiquée en interne par les développeurs de Meta. Le succès n’a finalement pas été au rendez-vous, à tel point que la société a revu ses objectifs de fréquentation à la baisse pour l’application.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le projet n’a pas été abandonné pour autant. Meta l’assure, le métavers reste son objectif principal, du moins sur le long terme. Depuis plusieurs mois, la firme s’active en interne pour rendre Horizon Worlds plus attractif. Elle a par exemple mis en place un studio interne baptisé Ouro Interactive qui se consacre à la création de jeux de réalité virtuelle pour la plateforme.

Pouvant offrir davantage d’expériences ludiques, Meta prend désormais la décision de déployer Horizon Worlds sur mobile. « Le métavers doit être accessible à tous, quel que soit l’appareil utilisé. Bien que les casques Quest soient le moyen le plus immersif d’accéder au métavers, nous pensons qu’il devrait y avoir plusieurs points d’entrée. L’extension de Worlds à d’autres surfaces est une étape vers la réalisation de cette vision et l’ouverture de l’expérience à un plus grand nombre de personnes », écrit l’entreprise dans un billet de blog.

Un accès limité pour commencer

Pour commencer, Horizon Worlds ne sera disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs sur Android, puis sur iOS plus tard. La plateforme sera également lancée sur ordinateur prochainement. « L’accès anticipé sera progressivement étendu à un plus grand nombre de personnes au fur et à mesure que nous recueillons des commentaires et que nous faisons évoluer l’expérience », assure Meta.

Ce déploiement initial pourrait s’avérer être un moment important pour les ambitions plus larges de Meta dans le métavers. Dans quelques semaines, la firme de Mark Zuckerberg tiendra son événement Meta Connect, durant lequel elle devrait donner davantage d’informations sur ses nouvelles versions de Horizon Worlds.