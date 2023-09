Meta a annoncé s’être rapproché d’une quinzaine d’universités américaines afin de susciter davantage d’intérêt autour du métavers. Réalité virtuelle (VR), augmentée (AR) ou mixte (XR), le géant technologique est toujours ...

Meta a annoncé s’être rapproché d’une quinzaine d’universités américaines afin de susciter davantage d’intérêt autour du métavers. Réalité virtuelle (VR), augmentée (AR) ou mixte (XR), le géant technologique est toujours convaincu que cette technologie peut être utile, notamment en contribuant à améliorer l’éducation des étudiants et des élèves du monde entier.

Accompagner les étudiants et les professeurs vers l’appropriation quotidienne du métavers

Certain que le métavers est la prochaine évolution d’internet, la firme de Mark Zuckerberg va accompagner des universités afin qu’elles utilisent plus fréquemment cette nouvelle technologie. Les professeurs pourront exploiter divers outils pour favoriser l’apprentissage de notions aux étudiants. Comme l’explique Meta dans son communiqué, le but est que « de plus en plus d’enseignants et d’étudiants bénéficient de ces technologies ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Parmi les universités les plus connues faisant partie du programme, celle de Stanford, qui utilise l’application de réalité virtuelle BodySwaps. Elle aide les étudiants en commerce à mettre en application les compétences qu’ils ont acquises dans des situations qu’ils vivront dans leur futur métier : négociations, entretiens avec des fournisseurs ou des clients, etc.

D’autres universités pourront utiliser des casques VR pour enseigner à des étudiants en médecine les organes du corps humain, ou à des futures infirmières leur métier en modélisant un hôpital grandeur nature. Certains établissements iront plus loin en dispensant des cours directement depuis un campus virtuel, parfois avec l’aide de la technologie de jumeaux numériques. Toutes auront accès à un large panel d’applications disponibles dans la boutique Meta Quest.

Meta cherche à susciter l’intérêt des professionnels et du grand public pour le métavers

Outre les États-Unis, Meta s’implique aussi en Europe en s’associant à plusieurs start-up ayant conçu des applications VR/XR éducatives. Pour justifier son implication en matière d’éducation, Meta s’appuie sur un rapport du cabinet de conseil PwC publié durant l’été. Celui-ci affirme que « 40 % des étudiants exploitant les technologies de réalité virtuelle sont plus confiants dans l’application des compétences qu’on leur a enseignées et sont beaucoup plus engagés pendant les cours qu’ils suivent ».

Outre l’annonce de ce partenariat, Meta a dévoilé un spot la semaine dernière mettant en avant l’impact qu’a le métavers sur différents corps de métiers. L’entreprise a présenté plusieurs expériences d’entreprises ou d’utilisateurs de technologies de réalité virtuelle, mixte ou augmentée. Ainsi, le métavers sert dans le cadre d’opérations médicales, de la fabrication de moteurs d’avions ou de véhicules, de leur maintenance, ou pour l’entraînement des sportifs de haut niveau. Malgré les pertes non négligeables du géant de la tech dans ce secteur, il continue d’y croire dur comme fer.