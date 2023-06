Meta vient d’annoncer la sortie de son nouveau casque de réalité virtuelle, le Meta Quest 3. Un timing parfaitement choisi, alors qu’Apple devrait présenter son propre modèle dans quelques jours ...

Meta vient d’annoncer la sortie de son nouveau casque de réalité virtuelle, le Meta Quest 3. Un timing parfaitement choisi, alors qu’Apple devrait présenter son propre modèle dans quelques jours seulement, lors de la WWDC 2023.

Premier casque de Meta proposant la réalité mixte

La sortie de ce nouvel appareil était attendue, Zuckerberg ayant annoncé son lancement en 2023 dès l’année dernière. Il fallait désormais voir si Meta choisirait de le dévoiler aux alentours de la conférence développeur d’Apple, ou non. Le ton est désormais donné.

Dans un post publié sur Instagram et Facebook, le PDG de Meta a présenté le nouveau casque de son entreprise, « le plus puissant à ce jour ». Le Meta Quest 3 propose la technologie de réalité mixte, mélange de réalités augmentée et virtuelle, en couleurs en haute résolution. Il est 40 % plus fin que son prédécesseur et est équipé d’un chipset Snapdragon de nouvelle génération, développé « en collaboration avec Qualcomm ».

Son prix de base sera fixé à 569,99 euros pour la version à 128 Go. Meta promet une « technologie de pointe » qui « permet de passer du monde physique au monde virtuel en toute fluidité ».

La guerre des casques sur le point de débuter ?

Le développement du métavers, qui passe par le déploiement de casques de réalités augmentée, mixte et virtuelle, reste la priorité de Meta sur le long terme. La société continue d’investir massivement dans son unité dédiée, Reality Labs. Pourtant, cette dernière a enregistré une lourde perte d’exploitation de 3,99 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2023.

Dans quelques jours, Apple devrait présenter son propre modèle, mais les deux produits ne cibleront probablement pas le même public. Si le casque d’Apple proposera aussi la réalité mixte, d’après plusieurs enquêtes, son prix devrait s’élever à environ 3 000 dollars, bien au-delà de celui du Quest 3. Cependant, la marque à la pomme serait déjà en train de concevoir un appareil destiné à un public plus large. Pour sa part, Meta a lancé le Meta Quest Pro en octobre dernier afin de cibler les professionnels.

« Le Quest 3 est notre première offre de casque grand public à fournir des expériences en réalité virtuelle et mixte de pointe dans un seul appareil, fixant ainsi une nouvelle norme pour les futurs casques », annonce Meta. L’entreprise a déjà établi une feuille de route jusqu’à 2027 pour les sorties de ses futurs casques et lunettes de réalité augmentée, toujours avec le métavers en ligne de mire.

Pour l’heure néanmoins, le marché des casques VR connaît une période de moins bien. Cela résulte du contexte économique, mais également de la situation post-Covid. Pendant la pandémie, le Meta Quest 2 a particulièrement bien fonctionné. À voir si le lancement de deux appareils quasi simultanément par Meta et Apple relance l’engouement autour de la technologie.