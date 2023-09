La Chine veut réglementer le métavers pour établir des normes avant son utilisation et son déploiement dans le pays. L’Empire du Milieu ne veut pas passer à côté de la ...

La Chine veut réglementer le métavers pour établir des normes avant son utilisation et son déploiement dans le pays. L’Empire du Milieu ne veut pas passer à côté de la technologie, dont on entend légèrement moins parler depuis plusieurs mois.

Un groupe de travail pour établir des normes

Popularisé en 2021 par Meta et son changement de nom, le métavers attire de nombreuses entreprises, bien que son concept puisse encore rester flou pour certains. S’il a perdu de la vitesse ces derniers mois en raison d’un système macroéconomique incertain, les investisseurs préférant miser sur du concret, le métavers n’en reste pas moins l’un des points chauds du secteur technologique.

Le Ministère chinois de l’Industrie et de l’Information (MIIT) l’a bien compris, et vient de dévoiler sa vision triennale du métavers, affirmant que la Chine cherchera à prendre la tête de ce domaine. « Il est urgent de promouvoir un développement sain et ordonné de l’industrie des métavers par le biais de la normalisation et de l’orientation », assure le Ministère.

Dans ce contexte, le pays doit fixer des normes pour encadrer la technologie, une tâche qu’il vient de confier à un groupe de travail. Son objectif est d’accélérer la standardisation du métavers pour suivre le rythme de son développement international.

Cela passe par l’élaboration de normes générales de base, à l’instar de la terminologie et des architectures de référence, ainsi que par l’instauration de caractéristiques techniques clés comme les systèmes d’identité dans le métavers, la génération de contenu et l’interopérabilité entre les domaines.

Exploiter le métavers dans l’économie numérique chinoise

Quelques préoccupations concernant ce monde virtuel subsistent pour le MIIT, comme l’utilisation de données personnelles sensibles, la prolifération d’identités numériques, les systèmes pyramidaux et la violence en ligne. La sécurité de l’information figure également parmi les inquiétudes du Ministère qui, sans aucun doute, voudra garder la mainmise sur la technologie.

Le gouvernement a aussi publié un plan d’action avec trois actes majeures, dont l’amélioration du système de normes industrielles, le renforcement des capacités de soutien à l’innovation et la construction d’infrastructures de première classe. La Chine veut exploiter tout le potentiel du métavers, à commencer par le domaine de construction industrielle. Il estime, par exemple, que cette technologie a le pouvoir de chambouler le secteur manufacturier et plus largement, pourra offrir de nouvelles opportunités commerciales et de croissance pour l’économie numérique.

L’Union européenne veut elle aussi encadrer le métavers. En juillet, elle adoptait une stratégie sur le web 4.0 et les mondes virtuels afin d’éviter que les géants technologiques ne dominent le secteur.