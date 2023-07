Meta veut rendre sa plateforme de réalité virtuelle (VR), Horizon Worlds, plus attractive. Celle-ci va notamment bénéficier de plus de jeux vidéo, a indiqué Vishal Shah, vice-président du métavers de ...

Meta veut rendre sa plateforme de réalité virtuelle (VR), Horizon Worlds, plus attractive. Celle-ci va notamment bénéficier de plus de jeux vidéo, a indiqué Vishal Shah, vice-président du métavers de l’entreprise.

Un studio dédié

Présenté en 2021, Horizon Worlds constitue la première itération du métavers de Meta. Sujette de moqueries à cause de graphismes jugés médiocres, la plateforme a également été critiquée en interne par les développeurs de Meta. Le succès n’a pas été au rendez-vous, à tel point que la société a revu ses objectifs de fréquentation à la baisse pour l’application.

Elle n’abandonne pas le projet pour autant, loin de là. Vishal Shah a ainsi révélé lors d’une interview qu’un studio interne baptisé Ouro Interactive se consacre à la création de jeux de réalité virtuelle pour Horizon Worlds. Son premier titre, un jeu de tir appelé Super Rumble, a été lancé ce vendredi 28 juillet. Il propose de meilleurs graphismes que les autres jeux VR sur Horizon Worlds, assure le dirigeant.

Il s’agit également de l’un des premiers jeux vidéo de réalité virtuelle que Meta prévoit de tester lorsqu’elle lancera une version mobile d’Horizon Worlds. Shah a expliqué que l’infrastructure de la plateforme a été réorganisée afin de prendre en charge des jeux plus complexes et de meilleure qualité, et de fournir davantage d’outils aux développeurs tiers.

Reality Labs continue d’enregistrer des pertes

Lorsque Meta lancera la version mobile d’Horizon Worlds, l’application servira de passerelle entre les smartphones et les casques Meta Quest, a également précisé Vishal Shah.

Cette annonce intervient alors que Meta vient de dévoiler son bilan financier pour le second trimestre 2023. Si l’entreprise a réalisé de bonnes performances, sa division Reality Labs, qui édite notamment à Horizon Worlds, a enregistré une perte d’exploitation de 3,7 milliards de dollars. Depuis le début de l’année 2022, l’unité a perdu plus de 21 milliards de dollars. Cela témoigne des immenses investissements de Meta dans le développement du métavers, technologie sur laquelle Mark Zuckerberg mise pour l’avenir de son entreprise.

Avec la création d’un studio dédié, la plateforme Horizon Worlds va donc bénéficier de beaucoup plus de jeux. De cette manière, Meta espère attirer de nouveaux utilisateurs, dont son application manque cruellement.