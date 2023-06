Il s’agissait sans aucun doute de l’une des annonces les plus attendues de la WWDC 2023. Apple a enfin dévoilé le Vision Pro, son casque de réalité mixte. La marque ...

Il s’agissait sans aucun doute de l’une des annonces les plus attendues de la WWDC 2023. Apple a enfin dévoilé le Vision Pro, son casque de réalité mixte. La marque à la pomme signe sa première entrée dans un tout nouveau marché depuis l’Apple Watch, et amorce la technologie qui devrait, à terme, remplacer l’iPhone.

Un « ordinateur spatial »

Tim Cook a donné le ton dès le début de la keynote en annonçant certaines des nouveautés les plus « importantes » de l’histoire de son entreprise. Avant de présenter le casque, il a eu recours à la célèbre phrase fétiche de Steve Jobs, « one more thing ». Il ne l’avait prononcée que trois fois auparavant ; lors de la présentation de l’Apple Watch, de celle d’Apple Music, et avant l’annonce du l’iPhone X. Le Vision Pro est désormais là, et il offre un nombre impressionnant de nouvelles possibilités aux utilisateurs et aux développeurs.

Apple l’affirme, son nouvel appareil va permettre de révolutionner « l’informatique spatiale ». Prolongeant son expérience vers un monde sans petit écran, il est dépourvu de manette et peut aussi bien être commandé grâce au mouvement des yeux que par la gestuelle des mains et la voix. En outre, la vitre du casque ne cache pas les yeux de son porteur, tout comme les lunettes de réalité augmentée qui devraient être lancées dans les années à venir pour progressivement remplacer les smartphones. Cette prouesse n’a pas encore été réalisée par Meta sur ses casques Quest. Les personnes qui se trouvent avec l’utilisateur peuvent également avoir un aperçu du contenu posé devant ses yeux.

La démonstration d’Apple rappelle grandement la vision dévoilée par Meta en 2021 pour l’avenir de la réalité augmentée. Le casque offre une expérience personnalisée, permettant à l’utilisateur de naviguer à travers les applications de manière fluide et d’ouvrir plusieurs écrans en même temps. Il est, comme tous les produits Apple, parfaitement intégré à l’ensemble de l’écosystème de la marque à la pomme. Son système d’exploitation dédié, visionOS, « propose une interface tridimensionnelle qui libère les apps des limites de l’écran pour qu’elles puissent s’afficher côte à côte à n’importe quelle échelle », détaille Apple.

La consommation de divertissement largement améliorée

Doté du premier appareil photo tridimensionnel d’Apple, le Vision Pro permet aux utilisateurs de capturer, de revivre et de s’immerger dans leurs souvenirs grâce à l’audio spatial. Il est possible de visionner des photos et vidéos de l’ensemble de sa photothèque iCloud à échelle réelle

La firme de Cupertino promet de nombreux usages pour son produit, allant du monde professionnel au divertissement. Le casque peut obscurcir le champ de vision environnant pour donner l’impression que son porteur se trouve dans une salle de cinéma, en plus d’être compatible avec les films en 3D. Pour l’occasion, Bob Iger, PDG de Disney, a rejoint Tim Cook sur scène et annoncé un partenariat avec Apple, afin d’offrir un accès à Disney+ en 3D sur le casque. Les deux sociétés promettent une expérience immersive inédite, permettant de visionner des films et séries, mais également des événements sportifs comme si l’utilisateur se trouvait sur place.

Apple promet une technologie de pointe

La firme de Cupertino a également annoncé que son casque intégrera des outils de collaboration comme Zoom, Microsoft Teams ou encore Webex. Comme lors de la sortie de l’iPad, de nombreuses applications pré-adaptées seront incorporées à l’appareil.

Le Vision Pro introduit, en outre, un nouveau système d’authentification. Optic ID dévérouille le casque en analysant l’œil de son porteur. Plus précisément, il étudie l’iris sous différentes expositions à la lumière LED invisible puis le compare aux données Optic ID enregistrées. Apple assure que ces données sont cryptées.

Le casque intègre 12 caméras, cinq capteurs et six microphones. Apple garantit que sa toute nouvelle puce R1 (couplée à la technologie M2) transmet les nouvelles images aux écrans en 12 millisecondes, soit 8 fois plus vite qu’un clignement d’œil. Il est équipé d’une batterie externe, qui peut alimenter l’appareil pendant deux heures.

La concurrence avec Meta est officiellement lancée

Le Vision Pro est en préparation depuis des années, et a connu plusieurs itérations ainsi que des années de retard. Considéré comme la signature de Tim Cook dans la gamme de produits Apple, il a recueilli les éloges des initiés de l’industrie, même s’il entrera sur un marché qui n’a pas encore décollé. Son principal concurrent est Meta, qui a connu un succès relatif avec son casque Quest 2, et a reçu un accueil plus mitigé pour le Quest Pro. La firme de Mark Zuckerberg a d’ailleurs présenté le Quest 3 il y a quelques jours, probablement pour couper l’herbe sous le pied de sa rivale.

Le choix de présenter ce nouveau produit à la conférence développeur est évocateur : Apple veut que les développeurs se familiarisent avec cette nouvelle gamme d’appareils en vue d’en déployer plusieurs. Elle serait d’ores et déjà en train de travailler sur son successeur, qui sera proposé à un prix plus abordable. Le Vision Pro ne sera pas à la portée de tous puisqu’il sera commercialisé à 3 499 dollars. Il sera disponible début 2024.