Facebook souffrirait bel et bien de la mise à jour iOS 14.5, sortie en avril dernier. En cause : l’intégration de l’App Tracking Transparency (ATT) d’Apple. Elle permet à un utilisateur de choisir s’il veut partager ses données de navigation ou non, pour qu’elles soient utilisées à des fins publicitaires. Le mercredi 22 septembre, le vice-président du marketing produit de Facebook, Graham Mudd, a expliqué dans un billet de blog destiné aux annonceurs la difficulté à mesurer les performances publicitaires.

Facebook peine à mesurer l’efficacité de ses performances publicitaires

L’arrivée de l’App Tracking Transparency n’avait pas fait que des heureux. L’entreprise de Mark Zuckerberg s’y était fermement opposée, inquiète de l’impact de cette nouvelle politique de confidentialité. En juillet, à l’annonce de ses résultats du second trimestre, Facebook avait d’ores et déjà indiqué que les conséquences de l’ATT seraient plus prononcées au troisième trimestre.

Malgré ces mises en garde, l’entreprise aurait sous-estimé les effets de cette mise à jour sur ses performances publicitaires, et donc celles de ses annonceurs. Sur son blog, Facebook fait savoir qu’en raison du mauvais comptage, elles seraient sous-évaluées d’environ 15%. « Le coût induit pour atteindre vos objectifs a peut-être augmenté et il est devenu plus difficile de mesurer l’efficacité de vos campagnes sur notre plateforme », a expliqué Graham Mudd.

Le réseau social conseille une série d’outils à ses annonceurs

La publicité étant au cœur des revenus de Facebook, sa réussite dépend aussi de celles de ses annonceurs. Pour cette raison, la firme leur propose une série d’outils afin de mieux mesurer l’efficacité de leurs performances publicitaires. Parmi ceux évoqués se trouve API Conversions. L’entreprise que l'installation d’une API leur permettra de réduire les coûts de leurs campagnes, de mieux mesurer leurs résultats, ainsi que d’optimiser leur portée.

Facebook leur conseille également d’utiliser son outil de mesure agrégée des évènements et de patienter 72h une fois une campagne débutée avant d’évaluer les taux de conversion. Cela permettra « d'obtenir l'image la plus précise possible des performances ».

Graham Mudd indique que d’autres outils seront déployés au cours des prochains mois pour aider les annonceurs, mais n’en oublie pas l’importance de la vie privée pour autant. « Nous sommes optimistes quant à notre effort pluriannuel pour développer de nouvelles technologies qui minimisent la quantité d’informations personnelles que nous traitons, tout en nous permettant de montrer des publicités personnalisées et de mesurer leur efficacité », a affirmé le vice-président du marketing produit.