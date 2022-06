Walmart, le géant américain de la grande distribution, a dévoilé, le 23 juin, le fonctionnement de sa première solution de cloud hybride. Prénommé « Triplet Model », cet outil permettra au leader du commerce physique de réduire ses coûts d’hébergement ainsi que sa dépendance aux géants de la technologie proposant un service cloud.

Walmart se spécialise dans le cloud

« Triplet Model », le service cloud hybride de Walmart utilise des serveurs tiers, hébergés par Microsoft et Google, mais également des serveurs privés entreposés dans les magasins de la chaîne. Suresh Kumar, directeur général de la technologie pour Walmart explique dans une interview pour le Wall Street Journal que « le cloud hybride permet de tirer le meilleur de ce que les fournisseurs publics de cloud peuvent offrir et de les combiner avec quelque chose qui est vraiment conçu pour nous ».

À l’aide de cette solution hybride, Walmart déclare posséder plus de 10 000 nœuds de périphérie, permettant aux utilisateurs de ne pas perdre en efficacité et en capacité. Grâce à eux, les nœuds dits « centraux » ne sont pas sollicités, garantissant un meilleur fonctionnement du système. Les serveurs du cloud hybride du géant de la grande distribution sont répartis dans tous les États-Unis.

Depuis son lancement, « Triplet Model » a permis à selon Walmart de réduire de 10 à 18 % ses dépenses annuelles dans le cloud. Il protège l’entreprise des pannes, un problème fréquent dans l’industrie, et augmente la vitesse d’accès aux applications du magasin.

La rivalité entre Walmart et Amazon

La concurrence se fait rude sur le marché du cloud. Microsoft, Google et Amazon règnent en maître sur le domaine et se partagent près de 65 % des parts du secteur. Et si Walmart est contrainte d’avoir recours aux services des deux premières entreprises, elle garde ses distances avec Amazon, son principal concurrent en matière de commerce en ligne. En août 2021, Walmart signait un accord avec Adobe afin de proposer ses technologies d’e-commerce à d’autres entreprises sous forme d’abonnement. Elle compte notamment sur sa place de marché MarketPlace Pulse pour rivaliser directement avec Amazon.

Ce n’est pas la première tentative de l’entreprise pour faire face au mastodonte de l’e-commerce. Quelques années auparavant, en 2018, une entente entre Walmart et Microsoft débouchait sur un partenariat. Depuis quatre ans et jusqu’en 2023, les services de Microsoft tels que la suite de logiciels Microsoft 365, mais surtout Azure, son service cloud, sont utilisés au sein de l’entreprise.

« Triplet Model » manifeste la volonté de Walmart de se tourner de plus en plus vers les technologies du cloud. L’entreprise a d’ailleurs annoncé deux nouvelles fonctionnalités en réalité augmentée afin de visualiser des meubles numériques dans une pièce ou de scanner étagère d’un magasin pour voir en détail les produits qui s’y trouvent. Walmart indique dans un communiqué que « pour créer ces expériences sur un appareil mobile au creux de la main, il faut un système de cloud computing puissant et une équipe de techniciens qui puissent concevoir et construire une architecture qui rende tout seul possible ».