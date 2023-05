Walmart est devenu en 2022 le leader de l’e-commerce en Inde selon le cabinet d’analyse indien Redseer Strategy. Désormais deuxième, Amazon perd de plus en plus de parts de marché ...

Walmart est devenu en 2022 le leader de l’e-commerce en Inde selon le cabinet d’analyse indien Redseer Strategy. Désormais deuxième, Amazon perd de plus en plus de parts de marché sur les entreprises d’e-commerce local. Respectivement, les deux géants américains ont généré 23 milliards et 20 milliards de dollars de ventes.

Un investissement risqué se transforme en réussite

En 2018, Walmart a conclu un accord de 16 milliards de dollars pour une participation de 77 % dans Flipkart, une entreprise d’e-commerce indienne créée par d’anciens employés d’Amazon. Celui-ci est encore connu à ce jour comme la plus grosse acquisition à l’étranger du géant américain de la grande distribution. Lors de l’annonce, Doug McMillon, PDG de Walmart depuis 2013, avait déclaré « L’Inde est l’un des marchés de la distribution les plus attractifs au monde étant donné sa taille et son rythme de croissance et notre investissement représente une opportunité de nous associer à l’entreprise qui mène la transformation du commerce en ligne sur ce marché ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans les coulisses, l’opération avait été fortement critiquée par les analystes et les investisseurs. En effet, Flipkart, malgré un catalogue allant des téléphones portables, aux valises ou encore aux cosmétiques, enregistrait d’importantes pertes de 900 millions de dollars. De plus, les législations indiennes protègent les vendeurs de e-commerce locaux en taxant fortement les entreprises étrangères.

Aujourd’hui, Flipkart est valorisé à plus de 38 milliards de dollars. En 2021, l’entreprise avait levé 4,8 milliards de dollarsn dont un montant supplémentaire non divulgué de Walmart, de SoftBank et du fonds souverain de Singapour. Abhishek Goyal, cofondateur de la société de données Tracxn déclare dans Nikkei Asia « Si vous regardez les marchés mondiaux, il n’y avait pas d’autre entreprise de e-commerce qui pouvait aider, à ce moment-là, Walmart à concurrencer Amazon. Flipkart était le seul actif viable ». Grâce à son accord avec Flipkart, Walmart est aujourd’hui considéré comme le leader de l’e-commerce en Inde. D’après le cabinet Redseer Strategy, la part de marché de Flipkart était de 48 % l’année dernière contre 26 % pour le géant du e-commerce Amazon.

Selon une étude du cabinet Bernstein, les ventes d’e-commerce en Inde devraient quadrupler entre 2020 et 2025, en passant de 32 milliards à 135 milliards de dollars, soit autant que tous les pays d’Asie du Sud-Est réunis. Déjà une réussite, l’investissement de Walmart dans Flipkart pourrait rapporter énormément à l’avenir. La Bête de Bentonville devra, tout de même, se méfier de son principal concurrent Amazon. L’entreprise a récemment lancé un abonnement moins cher en Inde de son service Prime pour attirer de nouveaux clients.