Développer une entreprise n’est généralement pas une mission qui se passe sans accroc. Souvent qualifiée de parcours du combattant, l’aventure entrepreneuriale peut toutefois être facilitée grâce aux bons réflexes et outils.

Pour accompagner le développement d’une entreprise, une bonne communication est essentielle. Certaines entreprises misent d’ailleurs beaucoup là-dessus pour se différencier de leurs concurrents. C’est aussi ce que pense Marc Benioff, PDG et fondateur de Salesforce. Selon lui, « lorsqu’une entreprise se développe rapidement, rien ne compte plus qu’une communication constante et un alignement parfait ».

Comment un CRM peut faciliter le développement d’une entreprise ?

Pour ne pas se rater, il faut préparer avec minutie l’ascension de votre entreprise. C’est le sujet abordé par Salesforce dans son dernier livre blanc. Avant tout, rien ne vaut un bon argumentaire de vente. C’est une base essentielle avant d’espérer convaincre un premier client. 46 % des commerciaux disent ne pas être « confiants dans leur capacité à conclure des ventes dans l’environnement actuel ». Avec une connaissance solide de l’entreprise, du secteur, des concurrents et des clients, votre force commerciale sera capable de s’adapter et de répondre aux défis de leurs prospects.

JE TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT LE LIVRE BLANC

Une fois cette base acquise, une nouvelle étape s’impose à votre entreprise : l’intégration d’un CRM pour automatiser le processus de vente. En 2024, de nombreuses PME ne disposent toujours pas de système structuré pour gérer leur liste de prospects et leurs informations clients. Dans ce guide ultime, vous découvrirez pourquoi un CRM est indispensable au développement d’une entreprise. Cela permet aussi d’augmenter la productivité de l’entreprise et donc d’augmenter le chiffre d’affaires. Pour soutenir la croissance à long terme, la mise en place d’un tel outil n’est plus une option.

Salesforce, le CRM adapté aux PME

Pour faire simple, le CRM permet de rassembler sur une seule et même plateforme toutes vos données clients. C’est nécessaire pour avoir une vue d’ensemble et surtout pour automatiser les processus de conversion. Une fois qu’un prospect est entré dans votre base de données, l’outil travaille à votre place. Avec le bon CRM, vous pouvez conclure plus de contrats, stimuler vos ventes et obtenir des rapports prévisionnels plus pertinents.

Une récente étude de Salesforce a permis de montrer que 77 % des commerciaux désignaient le « manque de temps comme un de leurs principaux défis ». Malheureusement, le temps ne s’achète pas. Mais grâce à l’utilisation d’un CRM, ils peuvent en gagner et se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la prospection ou la mise en place de nouvelles stratégies d’acquisition.

Concrètement, le CRM est l’allié de votre force de vente. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez l’outil développé par Salesforce et comment il peut devenir partenaire de votre succès.

