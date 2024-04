Le 24 avril, HubSpot donnait le coup d’envoi de son nouvel événement très attendu dans le monde du marketing : Spotlight. Pour cette occasion, la société américaine a levé le voile sur 3 nouveautés majeures et une centaine de mises à jour. La promesse ? Offrir aux entreprises les outils nécessaires pour repenser le parcours client et saisir les opportunités offertes par l’intelligence artificielle (IA).

Les solutions proposées par Commerce Hub

La première fonctionnalité à arriver en France, c’est Commerce Hub : une nouvelle plateforme en partenariat avec Stripe qui simplifie les transactions en ligne, notamment pour les entreprises B2B.

Commerce Hub simplifie la gestion des factures et des échelonnements de paiement pour aider les entreprises à gérer efficacement les transactions financières. Ce qui inclut également une API (Application Programming Interface) pour les paiements, les factures et les abonnements. L’objectif est de rendre l’intégration avec d’autres systèmes plus accessible aux entreprises et de simplifier la gestion comptable.

Enfin, la plateforme propose diverses options de paiement comme les virements bancaires ou les cartes de crédits, et ce, en plus de vingt devises différentes.

Service Hub : une nouvelle approche de l’expérience client

HubSpot définit son nouveau Service Hub comme regroupant « tous les outils indispensables pour assurer un support à grande échelle, favoriser la rétention et améliorer la valeur ajoutée pour vos clients, rassemblés au même endroit ».

L’idée est de réinventer la manière dont les entreprises répondent aux besoins et préoccupations de leurs clients. Sur une même solution, il combine le support client, pour aider en cas de problème, et l’accompagnement client, pour garder les clients satisfait.

Service Hub propose d’ailleurs un chatbot alimenté par l’IA pour « aider rapidement vos clients en continu ». Il inclut également un centre de support personnalisable avec vos applications essentielles, pour permettre à votre équipe d’avoir une vue d’ensemble sur les éléments les plus importants de l’expérience client.

HubSpot veut « réinventer le marketing de contenu avec Content Hub »

Les experts du marketing font tous face au même défi : attirer et retenir l’attention de leur audience dans un monde où les consommateurs sont constamment bombardés d’informations.

C’est là que Content Hub entre en jeu. Il est conçu pour simplifier le processus de création et de diffusion de contenu, il est doté d’outils alimentés par l’IA qui devraient rendre la production de contenu plus rapide et plus efficace.

Avec des fonctionnalités comme la création de contenu multilingue et la réutilisation intelligente du contenu, il est maintenant possible de produire du contenu adapté à différentes audiences.

Le nouvel outil « Ton de voix » promet également de générer du contenu en cohérence avec votre entreprise et peu importe le format : newsletter, posts réseaux sociaux… Vous pouvez centraliser la gestion de tout votre contenu, des vidéos aux podcasts, en passant par des articles. En somme, Content Hub promet de simplifier votre stratégie de contenu et de vous aider à créer des expériences client novatrices.

HubSpot vise donc à simplifier les transactions en ligne avec Commerce Hub et à réinventer l’expérience client en combinant support et accompagnement grâce à Service Hub. Avec Content Hub, la société américaine offre des outils alimentés par l’IA pour simplifier la création et la gestion de contenu.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, elle vise à soutenir la croissance des entreprises en leur fournissant les solutions plus customer-centric et adaptées aux parcours client modernes.