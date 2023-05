Dans le climat économique actuel, perdre un client peut avoir un impact considérable sur la santé financière d’une entreprise. Le problème, c’est qu’il est difficile de fidéliser les clients car ils cherchent, eux aussi, à faire des économies.

Toutefois, ce n’est pas une mission impossible. Une société peut tirer son épingle du jeu en écoutant sincèrement les besoins de ses clients et en mettant en avant sa proposition de valeur.

Comment s’y prendre ? HubSpot et Oneflow vous expliquent tout dans cet ebook. Il est infusé de conseils et d’astuces de leaders de la vente et de relation client. Ils y partagent les méthodes les plus efficaces pour améliorer le taux de fidélisation de votre clientèle et augmenter votre chiffre d’affaires.

Des conseils d’experts pour prévenir la perte de clientèle

En ces temps difficiles, les entreprises sont confrontées à un défi de taille : l’attrition client. Pour rappel, il s’agit de l’abandon d’une marque, d’un produit ou d’un service pour un autre. Pour éviter un tel scénario, il faut vous assurer que votre clientèle existante soit entièrement satisfaite. L’objectif est de la fidéliser sur le long terme.

Pour Riku Aakala, Directeur national des ventes pour la Finlande chez Oneflow, il est essentiel de toujours parler de la valeur ajoutée de votre logiciel, et pas seulement des aspects techniques. Les clients veulent avant tout savoir comment votre solution va les aider à résoudre un problème ou atteindre leurs objectifs, et pourquoi ils devraient choisir la vôtre plutôt qu’une autre. Dans cet ebook, l’expert vous donne cinq autres astuces pour mettre en avant la valeur ajoutée de votre solution.

De son côté, Kitty Chou, en charge de la stratégie produit & opérations ainsi que directrice d’équipe chez HubSpot, conseille d’intégrer le client dans la feuille de route du produit. Cela lui prouve que votre logiciel évolue au rythme de ses besoins. C’est un bon moyen de retenir les acheteurs sur le point de se désabonner. Pour découvrir toutes les recommandations des experts, il suffit de télécharger ce livre blanc.

Attirer et reconquérir des clients : mode d’emploi

Dans le contexte économique actuel, il est possible que vous ayez perdu des clients. Certains se sont laissés séduire par l’offre d’un de vos concurrents, d’autres cherchent à diminuer leurs dépenses. Qu’importe la raison, il est possible de les reconquérir et même d’attirer de nouveaux acheteurs. HubSpot et Oneflow vous partagent onze conseils pour y arriver.

Avant toute chose, il faut s’intéresser à ce qui n’a pas fonctionné pour le client. Il faut prendre au sérieux ses retours pour identifier les domaines dans lesquels votre entreprise n’a pas été à la hauteur, et comment vous pourriez satisfaire ses besoins. À partir de là, vous devez prendre des mesures proactives pour y répondre. Cela peut être la provision d’une assistance complémentaire ou d’une fonctionnalité plus avancée. L’enjeu sera aussi de reconstruire une relation de confiance.

Créer de l’engouement est également essentiel pour reconquérir des clients. Il faut leur faire comprendre ce qu’ils risquent de manquer s’ils n’utilisent pas votre logiciel. Il faut leur rappeler les avantages de celui-ci, comment il les aide à répondre à leurs problématiques et à prendre de l’avance sur leurs concurrents.

Ce livre blanc regorge de nombreux conseils supplémentaires offerts par des leaders de la vente et de la relation client. Ils vous permettront de naviguer plus sereinement dans cet environnement économique complexe et instable et surtout, de faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure.