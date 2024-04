En 2024, 69 % de la population mondiale possède un smartphone. Et cette part continue à croître chaque année. 92 % des internautes accèdent d’ailleurs à Internet sur leur téléphone mobile. En France, plus de la moitié de la population (57 %) se sert de son smartphone pour réaliser des achats sur le web. C’est dire à quel point l’usage du mobile est ancré dans notre quotidien. Il s’agit d’un levier très puissant pour attirer des clients dans vos boutiques physiques.

Mettre en place une stratégie drive-to-store

Ad4Screen vient de publier un guide complet à télécharger gratuitement sur le sujet. Dans ce livre blanc, les professionnels du marketing vont découvrir pas à pas comment mettre en place une telle campagne. Théoriquement, le drive-to-store permet de « capter et de suivre le mobinaute pendant sa promenade jusqu’à son achat en magasin ».

Dans la réalité, cette technique consiste surtout à toucher des clients en fonction de leur géolocalisation et de les diriger vers la boutique la plus proche. Les objectifs du drive-to-store sont les suivants :

Apporter du trafic de qualité en point de vente ;

Faire venir vos clients et ceux de vos concurrents ;

Faire du branding.

Pour mettre en place une telle campagne de manière optimale, il est indispensable de placer l’expérience utilisateur au centre de sa stratégie, c’est-à-dire de l’étape du ciblage, jusqu’à la conversion. Tout cela est parfaitement expliqué dans le livre blanc d’Ad4Screen. Vous découvrirez notamment comment surprendre les mobinautes avec des campagnes ludiques, interactives ou engageantes. Ou encore comment opérer le bon ciblage en fonction de l’audience que vous souhaitez toucher.

Quels sont les leviers et formats à privilégier ?

Dans ce guide, vous pourrez également vous inspirer des campagnes de grandes marques, dans différents secteurs, qui maîtrisent à la perfection l’art du mobile-to-store. Vous découvrirez les meilleurs formats : GIF, carrousel, vidéo, etc. Bref, si vous cherchez un moyen de renforcer le trafic dans vos points de vente, avec des contacts qualifiés, ce guide vous sera d’une grande utilité.

E-mailing géolocalisé, SMS en geofencing, display RTB, dispositif SEA, SEO local data driven, etc. Autant de leviers qui peuvent vous permettre d’atteindre vos objectifs pour obtenir plus de clients. Enfin, Ad4Screen vous propose de découvrir des use cases sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour lancer vos propres campagnes. Prêts à déployer votre stratégie mobile-to-store ? Désormais, la balle est dans votre camp !

