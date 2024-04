Les professionnels du marketing sont connus pour utiliser des anglicismes et des termes à coucher dehors. Ce n’est pas un mythe : il existe de nombreuses définitions très techniques dans le domaine du marketing, mais elles ne sont pas seulement là pour vous embrouiller l’esprit. Les outils se multiplient et les technologies évoluent en permanence.

Salesforce a rassemblé 44 définitions en lien avec les systèmes CRM pour permettre aux professionnels du marketing d’y voir plus clair. Un glossaire pratique à garder au bureau, pour progresser et se familiariser avec toutes les expressions en lien avec l’écosystème du CRM.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Salesforce a rédigé un glossaire du CRM à télécharger gratuitement

Dans ce guide, vous découvrirez aussi bien des termes connus du grand public que d’autres beaucoup plus techniques. Grâce à ce livre blanc, vous serez en mesure de vous mettre à niveau et de maîtriser à la perfection le langage des marketeurs. Parfait pour impressionner votre boss et pour briller à l’ère du digital. Si certaines expressions vous sont familières, êtes-vous en capacité d’expliquer précisément de quoi il s’agit ?

JE TÉLÉCHARGE LE GLOSSAIRE DU CRM

Prenons par exemple l’acronyme API (Application Programming Interface). Un terme courant dans le domaine du marketing, mais pas facile à décrire. L’API désigne un ensemble de fonctions visant à faciliter la création, l’échange et l’intégration de services et de données entre des applications grâce à un langage de programmation. Les API sont présentes dans de nombreux logiciels d’exploitation et de graphisme.

Dans le domaine du marketing, on parle souvent du « funnel ». Mais de quoi s’agit-il réellement ? Dans le guide de Salesforce, vous découvrirez que le funnel désigne le parcours d’achat d’un client, illustré par un entonnoir représentant le processus de conversion (lorsqu’un prospect devient un client). Ce tunnel d’acquisition est un outil d’analyse d’audience marketing qui découpe toutes les étapes du parcours client, de la prise de connaissance à l’acte d’achat.

44 définitions de l’écosystème CRM

« Faire du marketing automation », cette expression vous l’avez déjà entendue, mais savez-vous exactement ce qu’elle signifie ? Le marketing automation se définit comme l’ensemble des outils et des techniques visant à automatiser l’exécution d’actions de campagnes marketing liées à ses réseaux sociaux ou son site web. Une telle stratégie permet de déclencher des tâches répétitives (envoi de SMS, d’e-mail, etc.) en suivant des scénarios prédéfinis, déterminés par le comportement de l’internaute.

Voilà à quoi vous pouvez vous attendre en téléchargeant le guide de Salesforce : 44 définitions ultra précises pour connaître tous les termes du marketing. Vous découvrirez également ce qu’est le NPS (Net Promoter Score), l’OMS (Order Management System), le PIM (Product Information Management), le PRM (Prospect Relationship Management), le SaaS (Software as a Service) ou encore le MQL (Marketing Qualified Lead)/ SQL(Sales Qualified Lead).

Autant d’expressions qu’il est nécessaire de connaître en 2024 pour mettre toutes les chances de votre côté et utiliser au mieux les outils CRM. Si vous voulez faire partie de ceux qui savent, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

JE TÉLÉCHARGE LE GLOSSAIRE DU CRM