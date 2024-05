Les métiers du marketing ont été bouleversés par l’arrivée du digital. Parmi les grandes avancées de ces dernières années, l’arrivée du CRM. Cet outil est encore mystérieux pour certaines entreprises, et c’est normal. Le CRM, vous savez ce que c’est, mais vous ne savez pas exactement comment il pourrait permettre à votre entreprise de décoller ?

Un guide pour découvrir le CRM

Ce guide rédigé par Salesforce devrait vous intéresser. L’entreprise vous propose notamment de découvrir :

Pourquoi vous avez vraiment besoin d’un CRM ;

Comment un CRM peut favoriser la croissance de votre entreprise ? ;

Comment élaborer une stratégie CRM efficace ;

Choisir le CRM adapté à vos besoins et objectifs ;

Maximiser le retour sur investissement de votre CRM.

Commençons pas le commencement : « CRM » est l’acronyme de « Customer Relationship Management » (gestion de la relation client). Les outils CRM permettent de stocker et de gérer sur une plateforme unique, l’ensemble des données relatives aux relations et aux interactions de votre entreprise avec ses clients et ses prospects. Contrairement à ce que certains marketeurs peuvent penser, ce n’est pas un simple carnet d’adresses.

JE TÉLÉCHARGE LE LIVRE BLANC

En 2024, le CRM permet est l’un des outils commerciaux les plus précieux. Il permet notamment d’optimiser les relations commerciales et d’interagir en permanence avec les clients et les prospects. Sa mise en place fait gagner beaucoup de temps aux vendeurs. C’est aussi un excellent moyen d’obtenir des données précises sur les cycles de ventes et les habitudes des clients. De quoi, encore une fois, optimiser le processus de vente.

Comment choisir le bon outil ?

Avec ce livre blanc, vous comprendrez comment une compréhension fine de l’activité de vos clients vous permettra d’aller encore plus loin et de bâtir une relation de confiance durable. C’est un point essentiel pour fidéliser vos clients. Concrètement, un système CRM permet à une entreprise de :

Comprendre les besoins de ses clients ;

Engager avec pertinence ;

Faire évoluer vos relations personnalisées ;

Suivre les attentes des clients.

Pour cela, il est important de choisir un CRM adapté à vos besoins. Il n’est par exemple pas nécessaire de choisir un outil trop sophistiqué si votre activité ne le réclame pas. Ce guide à télécharger gratuitement vous fait découvrir les 6 étapes pour choisir votre CRM. Un exercice à réaliser avec vos équipes, pour être certain de ne pas se tromper.

Vous devrez notamment vous demander quels sont vos points faibles : à quelles difficultés votre entreprise est-elle confrontée ? Quels objectifs peinez-vous à atteindre aujourd’hui et quels sont vos objectifs pour l’avenir ? Autant de questions qui vous permettront d’identifier la meilleure plateforme pour votre activité. Toutes les réponses à vos questions se trouvent dans le guide de Salesforce. À vous de jouer !

