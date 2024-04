La voie vers la croissance est souvent semée d’embûches pour les entreprises. Monter sa boîte n’est pas une tâche aisée et la faire grandir encore moins. Il existe des méthodes efficaces pour booster la croissance de son entreprise. Salesforce aborde le sujet dans son dernier livre blanc, le guide ultime pour faire grandir votre entreprise. Vous y découvrirez notamment le processus V2MOM.

Le guide ultime pour booster votre chiffre d’affaires

V2MOM est un acronyme qui signifie : vision, valeurs, méthodes, obstacles et mesures. Des termes qui, comme vous le découvrirez en téléchargeant gratuitement ce livre blanc, désignent les questions les plus importantes à se poser lorsqu’un entrepreneur cherche à développer son entreprise :

Vision : qu’est-ce que vous cherchez à accomplir ?

qu’est-ce que vous cherchez à accomplir ? Valeurs : quels sont les principes à respecter ?

quels sont les principes à respecter ? Méthodes : comment allez-vous y parvenir ?

comment allez-vous y parvenir ? Obstacles : quels éléments pourraient représenter des obstacles ?

quels éléments pourraient représenter des obstacles ? Mesures : comment saurez-vous que vous y êtes arrivés ?

Cette méthode se déroule en quatre étapes. Elle permet notamment un partage des informations avec les équipes, afin de s’assurer que tout le monde va bien dans la même direction. « Lorsqu’une entreprise se développe, rien ne compte plus qu’un alignement parfait et une communication constante », précise Marc Benioff, le patron de Salesforce. Le V2MOM vous offrira le socle nécessaire pour booster votre croissance.

Ensuite, vous découvrirez comment travailler votre pitch pour qu’il soit le plus efficace possible. Vous verrez que votre argumentaire de vente doit pouvoir s’adapter aux différents besoins de vos clients. Très important : savoir se préparer aux objections pour ne pas rester sans réponse devant un prospect qui tente de vous déstabiliser. Les objections commerciales concernent le plus souvent quatre catégories bien précises :

Le budget : « nous n’avons pas le budget »

L’autorité : « je dois en parler avec … »

Le besoin : « notre solution actuelle nous convient »

Le temps : « nous sommes trop occupés en ce moment »

Comment le CRM peut-il changer la trajectoire de votre entreprise ?

Si vos commerciaux sont capables de répondre à ces interrogations, vous mettez toutes les chances de votre côté pour closer et augmenter votre chiffre d’affaires. Dans ce guide ultime pour booster votre croissance, vous découvrirez également qu’il faut absolument inciter à l’action après chaque phase d’échange afin de ne pas casser la relation avec votre prospect et l’inciter à aller au bout.

Enfin, vient le choix des bons outils. Pour gérer les prospects, il existe aujourd’hui des logiciels dédiés. Le CRM de Salesforce en est un. Trop d’entreprises continuent à gérer à l’aveugle, sans suivi précis. C’est une mauvaise stratégie, qui risque de vous faire perdre des leads. Les PME qui ont intégré un CRM constatent rapidement des bénéfices et une augmentation moyenne de 29 % de leurs ventes et jusqu’à 41 % de leur chiffre d’affaires.

Un tel outil permet de centraliser toutes les données de vos prospects et clients et de connaître les étapes pour activer chacun de vos leads de manière rigoureuse. En téléchargeant ce livre blanc, votre vision des processus commerciaux va changer. Vous profiterez également des retours d’expérience de plusieurs clients Salesforce pour comprendre comment l’utilisation d’un CRM améliore la productivité et peut changer radicalement la trajectoire de votre entreprise. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc !

