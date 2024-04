L’industrie du marketing digital est connue pour ses anglicismes et ses termes parfois complexes. Les professionnels du marketing ont cette réputation qui leur colle à la peau. Et il faut bien reconnaître qu’il y a un paquet d’expressions ou de sigles que seuls les initiés peuvent comprendre. La plupart des experts ne les connaissent d’ailleurs pas tous. Pour remédier à cela, Salesforce a concocté un glossaire de 44 termes incontournables, relatifs à l’environnement du CRM, que tous les marketeurs devraient connaître en 2024.

Un glossaire complet du CRM pour les marketeurs

Un livre blanc qui s’adresse aux professionnels du marketing souhaitant se familiariser avec le domaine de la gestion de la relation client et améliorer leurs connaissances. Dans ce glossaire, même les plus aguerris découvriront certainement des termes qu’ils ne connaissent pas. Savez-vous par exemple ce que signifie CPQ ? Ou encore DMP, DSP, NPS ? Des sigles qu’il est nécessaire de connaître quand on évolue dans le domaine du marketing. L’occasion peut-être de découvrir des nouvelles notions. De quoi vous donner des idées pour faire évoluer votre stratégie marketing.

Dans ce glossaire à télécharger gratuitement, Salesforce revient également sur quelques fondamentaux. Des basiques qu’il est tout de même bon de requalifier. Savez-vous exactement ce que signifie le terme « lead nurturing » ? La « maturation de prospects » en français, est une méthode de marketing relationnel qui encourage à entretenir, à renforcer et à faire progresser ladite relation avec des prospects encore éloignés de la phase d’achat.

Découvrez ou re-découvrez des notions essentielles du marketing

La notion de marketing automation peut être floue pour certains. Ça veut dire quoi faire du marketing automation en réalité ? Vous découvrirez dans ce guide que cette stratégie consiste à déployer des outils et des techniques visant à automatiser l’exécution d’actions de campagnes marketing. L’objectif est d’optimiser la gestion, le scoring et la qualification des leads afin d’augmenter l’efficacité des actions marketing.

C’est quoi un pipeline ? Que recouvre exactement la notion de scoring ? Quelles différences entre MQL (Marketing Qualified Lead) et SQL (Sales Qualified Lead) ? Vous n’avez peut-être qu’une vague idée de ce que signifie ces notions marketing. Vous en saurez plus en téléchargeant le glossaire de Salesforce. Autant de définitions qui vous permettront aussi de clarifier vos actions en interne et qui vous donneront peut-être de nouvelles idées pour faire évoluer votre stratégie. Bref, ce glossaire est une véritable bible pour les professionnels du marketing digital qui souhaitent maîtriser les dernières évolutions liées à la relation client, alors n’oubliez pas de le télécharger.

