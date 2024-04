Aujourd’hui, 5,35 milliards de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux. En quelques années, ce canal de diffusion est devenu indispensable aux marques. Autant pour parfaire leur image de marque que pour capter de nouveaux clients ou vendre des produits en ligne. Les annonceurs investissent des sommes importantes pour mener à bien leurs campagnes de social ads (+271,2 % entre 2020 et 2022). Mais sont-elles vraiment efficaces ?

Un livre blanc pour maximiser vos campagnes social ads

Dans son dernier livre blanc, Ad4Screen vous propose justement de profiter de best practices pour optimiser vos campagnes payantes. Un guide pratique à télécharger gratuitement, dans lequel vous découvrirez comment améliorer les performances de vos actions marketing. Quels sont les meilleurs formats en 2024 ? Quels résultats faut-il absolument mesurer ? Quelles sont les grandes étapes à respecter pour lancer une campagne ?

JE TÉLÉCHARGE LE LIVRE BLANC

Autant de questions que vous pouvez vous poser à l’heure actuelle. En téléchargeant ce livre blanc, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Vous vous demandez peut-être aussi s’il faut encore miser sur Facebook, cette plateforme qui perd des utilisateurs et qui peine à convaincre les jeunes. Figurez-vous qu’il s‘agit toujours de la plateforme la plus utilisée au monde. Facebook est devant YouTube, WhatsApp et Instagram. Ce sont les 4 canaux préférés des internautes.

Les grandes tendances sur lesquelles vous devez surfer

En revanche, c’est sur TikTok que les utilisateurs passent le plus de temps avec une moyenne à 34 heures par semaine, contre 14 heures sur Instagram. Ce guide vous donnera toutes les clés nécessaires pour savoir si vous devez investir tel ou tel canal. Première étape, l’état des lieux :

Quel est le degré de visibilité actuelle ?

Quelle est la taille de votre communauté ?

Où en sont vos concurrents ? Que font-ils ?

Quel business les médias sociaux vous rapportent-ils ?

Il est important qu’une marque choisisse les bons réseaux sociaux en fonction de sa cible. Dans ce livre blanc, vous comprendrez également comment capitaliser sur les formats clés. Approche servicielle, inspirationnelle ou informelle ? En 2024, la tendance est par exemple à la short vidéo. Le temps d’attention d’un mobinaute sur les réseaux sociaux est

d’environ 8 secondes. Il faut donc privilégier les formats courts. Les vidéos de 15 secondes sont partagées 37 % plus souvent que les vidéos de 30 secondes.

Ce n’est pas tout. Les experts d’Ad4Screen vous dévoilent également comment l’UGC peut vous permettre de maximiser les performances de vos campagnes. Les contenus générés par les utilisateurs fonctionnent très bien. Le succès de TikTok a mis en avant cette tendance UGC, très appréciée de la gen Z.

Le guide d’Ad4Screen vous offre également des caractéristiques et spécificités sur chaque levier. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un contenu essentiel pour mener à bien vos campagnes payantes en 2024.

