Si votre entreprise a développé une application mobile, il y a de grandes chances que vous fassiez de l’App Marketing. Du premier contact avec l’application, à l’acquisition de l’utilisateur, à l’engagement et, surtout, à la fidélisation, l’App Marketing permet d’attirer de nouveaux utilisateurs, d’améliorer la rétention, de réduire le taux de désabonnement et d’améliorer les conversions. Une stratégie indispensable pour promouvoir votre application et la rendre pérenne.

Comment mettre en place une stratégie d’App Marketing ?

Ad4Screen est le grand spécialiste du sujet. Depuis plus de dix ans, cette agence accompagne ses clients dans l’élaboration de leur stratégie d’acquisition et de fidélisation mobile et web, et au succès de son déploiement.

Les experts d’Ad4Screen vous proposent justement de découvrir leurs meilleures techniques d’App Marketing dans un livre blanc à télécharger gratuitement initulé : « Le guide ultime de l’App Marketing ».

JE TÉLÉCHARGE LE LIVRE BLANC

En téléchargeant ce guide, vous comprendrez comment optimiser vos campagnes d’app install et vos conversions. Vous aurez également de la matière pour perfectionner votre stratégie digitale et vous poser les bonnes questions sur vos objectifs, votre audience ou encore votre tracking. Vous aurez notamment des informations précieuses sur l’importance des granularités de ciblage : zone géographique, centre d’intérêt, comportement, etc.

Dans ce livre blanc, vous retrouverez tous les key success factors pour propulser votre application vers le succès. Au programme :

Perfectionner sa stratégie digitale,

Optimiser l’organique,

Quels réseaux paids choisir pour communiquer ?,

Quel message et quels assets créatifs ?,

Best practices (gestion des campagnes, bidding, outils…).

JE TÉLÉCHARGE LE LIVRE BLANC

Un guide ultime pour booster votre app

Dans la partie sur l’optimisation de l’organique, vous comprendrez comment capitaliser sur vos leviers internes comme la Smart App Banner ou le Pixmail. Une bonne piqûre de rappel également pour travailler votre ASO (App Store Optimization). L’ASO n’est pas qu’une question de référencement, plusieurs autres facteurs entrent en compte pour le bon positionnement sur des mots-clés.

Pour améliorer votre positionnement sur l’App Store, vous découvrirez aussi quelques astuces intéressantes. Par exemple : mettre en avant les fonctionnalités de l’app, le wording doit être court et lisible. Vous devez aussi adapter les landings pages aux temps forts. Des petites astuces qui peuvent faire la différence.

Dans ce livre blanc, les experts en App Marketing d’Ad4Screen vous donnent aussi de précieux conseils pour sélectionner soignement les bons canaux de communication pour votre app. Vous découvrirez par exemple quels réseaux sociaux prioriser selon vos objectifs. Pour faire connaître votre app, vous pouvez aussi avoir recours au Display Ad Networks, une stratégie qui offre le plus gros reach sur le marché à meilleur coût.

Dans ce guide ultime, Ad4Screen vous livre aussi les do et don’t sur l’aspect graphique que doit avoir votre application. Le design est l’élément central de votre app. Vous devez captiver vos utilisateurs. En effet, vous découvrirez qu’il faut par exemple changer vos créas toutes les 2 ou 3 semaines afin de maximiser le reach.

Enfin, vous aurez accès à des best practices sur la saisonnalité du marché, la gestion des campagnes, les outils à adopter, Apple Search Ads, Google App Campaign et de nombreuses pistes pour booster votre app. Alors n’oubliez pas de télécharger le livre blanc.

JE TÉLÉCHARGE LE LIVRE BLANC