En 2024, certaines entreprises n’utilisent toujours pas de CRM (un acronyme pour Customer Relationship Management). Ces logiciels qui permettent de fluidifier la gestion de la relation client sont pourtant devenus indispensables. Si on devait résumer, on pourrait dire qu’un CRM permet de stocker et de gérer, sur une plateforme unique, l’ensemble des données relatives aux relations et aux interactions de votre entreprise avec ses clients et ses prospects.

Pourquoi mettre en place un CRM ?

Pour comprendre comment l’utilisation d’un CRM peut changer radicalement le quotidien de votre entreprise, Salesforce a rédigé un guide complet pour les débutants. Un livre blanc dans lequel vous trouverez toutes les informations pour mettre en place un tel outil au sein de votre société.

Vous découvrirez notamment comment le CRM peut vous aider à interagir en permanence avec vos clients et ainsi améliorer les conversions.

Si une feuille de calcul ou un carnet de notes peuvent suffire à rassembler des informations sur les clients et les commandes à traiter durant les premiers mois, cette technique sera vite obsolète. À mesure que votre entreprise va grandir, vous risquez de perdre des informations ou de passer à côté d’opportunités. Et c’est potentiellement un manque à gagner. Avec un CRM, comme les données sont regroupées sur une seule plateforme, vous allez gagner du temps.

Déployer une stratégie CRM quand on part de zéro

En téléchargeant ce guide, vous découvrirez à quel point un CRM peut stimuler la croissance de votre entreprise. Un logiciel de gestion de la relation client permet notamment de :

Comprendre les besoins des clients,

Engager avec pertinence,

Faire évoluer vos relations personnalisées,

Réduire le coût des ventes,

Augmenter la productivité de vos collaborateurs,

Améliorer le service client,

Renforcer la fidélisation de vos clients.

Grâce au guide de Salesforce, vous saurez précisément comment déployer une telle stratégie. Vous comprendrez notamment que la mise en place d’un CRM efficace ne se résume pas au choix de la bonne technologie ou du bon outil. Non, vous devez également disposer d’un plan et d’une stratégie adaptés à votre entreprise. Et pour cela, il y a quelques critères à respecter.

Il faut notamment prendre en compte l’évolutivité : investir dans un système performant aujourd’hui, c’est bien, mais misez surtout sur un CRM évolutif. Votre CRM doit répondre à vos besoins actuels et pouvoir évoluer avec vous. Vous devez aussi prêter attention à la qualité du support client, au tarif ou encore à l’automatisation, l’une des forces principales des CRM.

Bref, dans ce guide vous aurez toutes les informations utiles pour mettre en place votre stratégie marketing et comprendre comment automatiser vos actions. À vous de jouer !

