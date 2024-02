Comment va évoluer le web en 2024 ? Le nombre d’internautes n’a jamais été aussi important qu’au cours des derniers mois. 69 % de la population mondiale possède un smartphone (+2,7 % entre janvier 2023 et janvier 2024) et 6h40 est le temps passé par jour en moyenne sur internet depuis un smartphone. Voilà une statistique qui en dit long sur l’état d’Internet. Le mobile continue de rassembler toujours plus d’utilisateurs à travers le monde, cela ne fait aucun doute. Ad4Screen vient de publier un nouveau livre blanc sur les chiffres clés à retenir et les grandes tendances du web à venir pour vous aider à mettre en place une stratégie de marketing digital efficace.

Comment Internet a-t-il évolué en 2023 ?

Dans ce guide, vous découvrirez pourquoi les marques ne peuvent plus se passer du mobile pour faire évoluer leur chiffre d’affaires. En 2023, les dépenses sur les stores d’applications ont par exemple évolué de +3 % pour atteindre la somme colossale de 171 milliards de dollars.

En tout, 257 milliards d’apps ont été téléchargées sur mobile dans le monde au cours de l’année qui vient de s’écouler. 92,5 % du temps des mobinautes est d’ailleurs consacré aux applications. Les réseaux sociaux sont en tête de liste.

Quels sont les secteurs qui performent le mieux ?

En France, voici les trois applications les plus téléchargées en 2023 : Temu, WhatsApp et TikTok. Et les marques ont bien compris que l’investissement publicitaire dans les applications était devenu essentiel. En 2023, nous avons atteint des records. 362 milliards de dollars ont été dépensés en 2024 dans la publicité sur mobile. Dans son livre blanc, Ad4Screen fait également un focus sur les tops catégories avec les applications les plus téléchargées dans la finance, dans l’e-commerce, ou encore sur les réseaux sociaux.

On apprend notamment que la plupart des applications bancaires ont bénéficié d’une hausse du nombre d’utilisateurs actifs et du temps moyen passé depuis 2020. Et cela malgré le ralentissement des applications de trading et de cryptomonnaie. Des apps comme BoursoBank, PayPal, PayLib ou Lydia fonctionnent très bien. Découvrez également le top 3 dans les secteurs de la food, des paris sportifs, ou des applications de dating les plus téléchargées.

Envie d’en savoir plus sur les tendances 2024 ? Ce guide vous sera une nouvelle fois d’une grande utilité. Nous retenons notamment que l’UGC (User Generated Content) prend de l’ampleur. 80 % des consommateurs indiquent par exemple être influencés dans leurs décisions d’achats par les influenceurs. Pour faire simple, l’UGC permet d’augmenter l’engagement et de rajeunir l’image de la marque. Les vidéos ont-elles toujours le vent en poupe ? Quid du social commerce ? Et de l’intelligence artificielle ?

Autant d’éléments à retrouver dans ce guide. De quoi vous aider à construire votre stratégie marketing pour l’année à venir.