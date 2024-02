Entre 2014 et 2023, le nombre de consommateurs sur le web est passé de 1,3 milliard en 2014 à plus de 2,6 milliards. Le numérique a cette capacité à transcender les limites géographiques : une entreprise peut vendre un produit n’importe où dans le monde. Et cela change tout dans l’industrie du commerce. Une simple boutique en ligne permet de proposer son offre dans le monde entier, sans avoir besoin de s’implanter physiquement sur chaque marché. Une véritable révolution sur laquelle revient Nexway dans son dernier livre blanc intitulé « Débloquer les perspectives de croissance économique mondiale ».

Comment profiter du potentiel du numérique en 2024 ?

En téléchargeant ce guide gratuit, vous découvrirez les défis et les opportunités offertes par la révolution numérique. Ainsi que les marchés émergents et notamment ceux vers lesquels il est intéressant de se tourner en 2024.

Dans ce monde interconnecté, les entreprises et particulièrement les commerçants sont à la recherche de nouvelles opportunités de croissance. L’expansion numérique a clairement changé la donne. En revanche, le grand nombre d’opportunités peut rapidement se transformer en casse-tête. Déterminer la meilleure stratégie peut nécessiter du temps et des efforts importants.

Ce livre blanc vous offre une vision idéale des opportunités à saisir. Vous découvrirez notamment pourquoi les différences culturelles doivent absolument être prises en compte au moment de lancer votre offre sur un marché. Selon Nexway, ce qui fonctionne sur un marché peut ne pas fonctionner sur un autre. Les entreprises doivent consacrer du temps « à la compréhension des caractéristiques et des particularités locales, y compris la langue, le comportement et la culture ». Mais ce n’est pas tout, il faut aussi prendre en compte les méthodes de paiement utilisées sur tel ou tel marché.

Cela peut sembler être un détail, et pourtant, c’est loin d’être le cas. Les entreprises doivent absolument évaluer les méthodes de paiement dominantes sur chaque marché et offrir plusieurs options pour répondre aux préférences locales des clients. Cela peut faire la différence. En effet, certains pays préfèrent par exemple les paiements par carte de crédit, tandis que d’autres s’appuient sur les portefeuilles numériques ou d’autres méthodes de paiement alternatives. Quelles qu’elles soient, il faut les connaître.

Quels sont les marchés émergents à exploiter ?

Sur quel marché se lancer ? C’est une question que vous vous êtes certainement déjà posée. Les possibilités sont multiples. Presque illimitées. Mais tous les marchés n’offrent pas les mêmes avantages ou ne présentent pas les mêmes risques. Il y a quatre grands territoires considérés comme « à très fort potentiel » : l’Afrique, l’Inde, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine. Parmi les 10 premiers pays en termes de croissance du commerce électronique en 2022, on retrouve : Singapour, l’Indonésie, les Philippines, l’Inde, l’Argentine, l’Australie ou encore la Malaisie.

Ces pays connaissent actuellement une croissance économique rapide et un accès à Internet croissant. Autant de possibilités pour les e-commerçants du monde entier. Encore faut-il analyser et comprendre les spécificités de chaque marché. Le livre blanc de Nexway va justement vous aider à y voir plus clair. Pour connaître les caractéristiques de chacun des grands marchés émergents, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Téléchargez ce guide et débloquez tout le potentiel du numérique pour votre entreprise.