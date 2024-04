Joe Biden a ratifié le projet de loi visant à forcer la vente de TikTok, sous peine d’interdiction aux États-Unis. L’application chinoise est déjà sur le pied de guerre pour défendre sa présence sur un marché où elle compte 170 millions d’utilisateurs.

Après l’approbation de la Chambre des représentants puis du Sénat, le président américain signe, comme il l’avait promis, un programme d’aide à l’étranger comprenant la possible interdiction de TikTok. C’est une victoire pour le groupe de législateurs qui travaille dans l’ombre sur ce projet depuis maintenant un an.

ByteDance, la maison mère chinoise de l’application, compte désormais neuf mois pour trouver un acheteur américain sous peine d’être interdite dans le pays. Ce délai pourrait être prolongé de trois mois supplémentaires si le président juge que le processus avance. Les potentiels acquéreurs se préparent déjà à entrer en lice.

Pour sa part, la Chine n’a jamais caché sa position sur cet épineux sujet : elle s’oppose fermement à une vente de son joyau technologique et de son précieux algorithme. L’affaire pourrait rajouter de l’huile sur le feu, alors que les tensions entre les deux premières puissances mondiales ne cessent de s’intensifier.

TikTok ne compte pas se laisser faire. Dans une publication sur X.com, la société annonce que la loi, qu’elle juge « anticonstitutionnelle », sera contestée au tribunal. « Nous pensons que les faits et la loi sont clairement de notre côté et que nous finirons par l’emporter », lance l’application. « Nous continuerons à investir et à innover pour que TikTok reste un espace où les Américains de tous horizons peuvent venir en toute sécurité partager leurs expériences, trouver de la joie et être inspirés », promet-elle.

Our Statement on Enactment of the TikTok Ban:

This unconstitutional law is a TikTok ban, and we will challenge it in court. We believe the facts and the law are clearly on our side, and we will ultimately prevail. The fact is, we have invested billions of dollars to keep U.S.…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) April 24, 2024