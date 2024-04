Dans les prochains jours, voire les prochaines heures, le président Joe Biden va lancer la course contre la montre pour la survie de TikTok aux États-Unis. Il a promis de ratifier le texte voté par le Sénat ce 23 avril et par la chambre des représentants samedi dernier. ByteDance, la maison mère de l’application a encore quelques cartes en main, mais subit une grande défaite.

Les élus assurent qu’ils ont de bonnes raisons de priver leurs électeurs de TikTok

Il y a un mois, le texte contraignant ByteDance à vendre TikTok aux États-Unis sous peine d’être retiré des boutiques d’applications s’était retrouvé bloqué au Sénat. Par 79 voix contre 18, la chambre haute vient de valider un texte remanié, fruit d’une manœuvre politique habile.

Le président de la chambre des représentants, le représentant Mike Johnson, a mêlé le texte sur TikTok, retouché pour donner un délai rallongé de quelques mois, à un texte d’assistance financière à l’Ukraine, Israël, Taïwan, tout à fait urgent.

Les sénateurs influents ont considéré que le délai supplémentaire, 9 mois plus 90 jours à la discrétion du président, suffisait à rendre le texte acceptable. Les réticences exprimées par la démocrate Maria Cantwell se sont envolées à la tribune, « Le Congrès agit pour empêcher les adversaires étrangers de mener des activités d’espionnage, de surveillance et d’opérations dénigrées, nuisant aux Américains vulnérables, à nos militaires et à notre personnel gouvernemental américain ».

TikTok est perçu depuis l’administration Trump comme une menace de sécurité nationale. L’idée que la Chine puisse accéder aux données de 170 millions d’utilisateurs américains ne passe pas à Washington. Les efforts déployés par la plateforme n’y ont rien changé. Son plan Texas avec son milliard d’investissements et plus pour la localisation des données ont été jugés insuffisants pour empêcher les autorités chinoises d’avoir accès aux précieuses données. Probablement du fait de connaissance approfondie des agences américaines dans le domaine.

« De nombreux Américains, en particulier les jeunes Américains, sont à juste titre sceptiques. En fin de compte, ils n’ont pas vu ce que le Congrès a vu. Ils n’ont pas participé aux réunions d’information classifiées organisées par le Congrès, qui ont approfondi certaines des menaces posées par le contrôle étranger de TikTok. » a assuré Mark Warner, président démocrate de la commission sénatoriale du renseignement.

Et maintenant ?

TikTok a déjà joué sur sa popularité pour tenter d’entraver le processus législatif, sans succès. La dernière étape est donc la ratification présidentielle. Elle ne fait aucun doute. L’administration démocrate a aidé à rédiger le texte voté par les représentants en mars. Son discours sur TikTok n’a pas varié.

Joe Biden lui-même a répété à plusieurs reprises qu’il signerait la loi. Proclamation réitérée dès le vote sénatorial, sans mentionner directement l’application, « Je signerai ce projet de loi et m’adresserai au peuple américain dès qu’il parviendra à mon bureau demain afin que nous puissions commencer à envoyer des armes et des équipements en Ukraine cette semaine ».

Selon les informations de Bloomberg, TikTok devrait attaquer la loi devant les tribunaux. Sa communication de crise dévoile l’angle d’attaque choisi, celle du premier amendement de la constitution américaine : la liberté d’expression.

Par ailleurs il est tout à fait improbable que Pékin accepte la vente par ByteDance de son si précieux et si efficace algorithme à une entreprise américaine. Les médias nationaux sont vent debout et la Chine a déjà défini clairement sa position. Dans le scénario encore hypothétique d’une vente de TikTok US, il s’agira probablement d’une coquille vide avec plus d’une centaine de millions d’utilisateurs… Les appétits sont déjà aiguisés.

L’autre scénario est celui d’un refus pur et simple de vente. TikTok restera accessible à ceux l’ayant déjà installé, mais deviendra impossible à trouver sur les boutiques d’applications. Conséquence supplémentaire, le service ne bénéficiera plus de mises à jour. Dans ce cas il devrait perdre petit à petit en pertinence.