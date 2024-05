Billie Eilish, Taylor Swift, Drake, Rihanna… Les morceaux des artistes signés chez Universal Music Group sont de retour sur TikTok. Les deux partis ont trouvé un accord cette semaine, après de longs mois de conflit.

Plus de rémunération et des engagements liés à l’IA

« La musique fait partie intégrante de l’écosystème TikTok, et nous sommes heureux d’avoir trouvé une voie à suivre avec Universal Music Group », s’est félicité Shou Zi Chew, le PDG du réseau social.

TikTok est devenu une plateforme essentielle pour les musiciens, qui peuvent y distribuer leurs nouveaux morceaux et interagir avec leur public. Mais après l’échec de négociations contractuelles, Universal a pris la décision de retirer l’intégralité de son catalogue de TikTok. La maison de disques lui reprochait une rémunération jugée trop faible pour la diffusion de la musique, et s’inquiétait de l’émergence de l’intelligence artificielle (IA). La technologie est exploitée pour modifier, fusionner ou créer de nouvelles chansons à partir de la musique d’artistes existants.

Le nouvel accord répond aux attentes du label. Dans une note interne consultée par le Financial Times, Lucian Grainge, directeur d’Universal Music Group, explique que « la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs sera plus importante que dans le cadre de notre précédent accord avec TikTok, et la valeur totale que les artistes et les auteurs-compositeurs tireront de ce partenariat sera plus proche de celle des autres plateformes dans la catégorie de la musique sociale ».

Aussi, les deux entités vont chercher à « protéger l’art humain » de l’utilisation croissante de l’IA. Sur TikTok, les utilisateurs vont retrouver l’accès aux morceaux de certains des plus grands noms de la scène musicale. Les sons supprimés dans les musiques existantes feront également leur retour.

Une affaire suivie dans l’industrie

La signature de cet accord intervient un mois après que Taylor Swift a décidé de réintégrer sa musique sur TikTok. Contrairement à de nombreux autres artistes, la chanteuse détient les droits de tous ses morceaux. Son choix a ébranlé la position d’Universal Music Group dans la querelle.

Les deux entreprises vont également collaborer pour « concrétiser de nouvelles opportunités de monétisation » en utilisant les fonctionnalités de TikTok dans le commerce électronique. À titre d’exemple, les artistes auront accès à de nouveaux outils, à des analyses améliorées et à des capacités de billetterie intégrées.

L’affaire entre les deux géants a été particulièrement suivie dans le secteur, alors que des maisons de disques comme Sony négocient leurs propres contrats avec l’application chinoise.