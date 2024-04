Joe Biden et Xi Jinping en 2013. Photographie : 李 季霖 / FlickR.

Lors de leur appel téléphonique particulièrement attendu, les chefs d’État Joe Biden et Xi Jinping ont discuté de la situation de TikTok. L’application chinoise risque en effet l’interdiction aux États-Unis.

La situation de TikTok abordée

« TikTok a été évoqué aujourd’hui, oui », a indiqué John Kirby, le porte-parole de la Maison Blanche, lors d’une conférence de presse organisée après l’appel ce 2 avril. Il s’agissait de la première conversation en tête-à-tête des deux dirigeants depuis le mois de novembre.

Plus précisément, Joe Biden a réitéré ses inquiétudes vis-à-vis de la plateforme détenue par ByteDance, géant technologique chinois. Début mars, un projet de loi bipartisan visant à possiblement bannir TikTok aux États-Unis a été approuvé par la Chambre des représentants. La législation, qui doit également être validée par le Sénat, donnerait six mois à ByteDance pour revendre l’application à une entité américaine, sous peine d’interdiction pure et simple dans le pays.

« Il ne s’agissait pas d’interdire l’application, mais plutôt de nous intéresser à la cession, afin de protéger les intérêts de la sécurité nationale et la sécurité des données du peuple américain », a poursuivi le porte-parole au sujet de la conversation téléphonique.

Les autorités américaines craignent le lien entre la maison mère de TikTok et le Parti communiste chinois, notamment en raison d’une loi en vigueur en Empire du Milieu obligeant toutes les entreprises à partager leurs données avec Pékin. Le gouvernement chinois, lui, s’est toujours opposé à une potentielle vente du réseau social.

Malgré leurs préoccupations, Joe Biden et son équipe de campagne utilisent TikTok depuis peu. L’application compte 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis, offrant l’accès à nombre considérable d’électeurs potentiels.

Les deux hommes plébiscitent la paix dans un contexte incertain

L’appel entre les deux hommes intervient dans un contexte de tensions géopolitiques grandissantes entre les premières puissances mondiales. Ils ont également évoqué les guerres à Gaza et en Ukraine, ainsi que la situation complexe de Taïwan. Selon CNN, chacun a rappelé l’importance de maintenir la paix et la stabilité.

Les deux parties ont convenu de maintenir des canaux de communication ouverts et de gérer de manière responsable leurs relations par la diplomatie de haut niveau.

Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, prévoit d’ailleurs de se rendre en Chine pour discuter des pratiques commerciales jugées « injustes » par l’administration Biden.

D’autres fonctionnaires américains se sont entretenus avec leurs homologues chinois en 2024, prouvant à quel point l’administration considère ses relations bilatérales avec le pays comme cruciales.