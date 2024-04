Ce mardi 30 avril, une commission d’experts remet un rapport au président de la République sur l’usage des écrans par les enfants. Ils dressent un constat dramatique de leurs effets sur la santé des plus jeunes, et recommandent même de les interdire au moins de trois ans.

Des « stratégies de captation » pour « enfermer » les enfants

« Il s’est dégagé un consensus très net sur les effets négatifs, directs et indirects, des écrans », particulièrement sur « le sommeil, la sédentarité – qui favorise l’obésité –, ou encore la myopie », alerte la commission dans le rapport, consulté en exclusivité par La Voix du Nord.

Les experts s’inquiètent du « niveau d’exposition des enfants » à des contenus pornographiques et violents, qui « apparaît alarmant ». De même, ils dénoncent le rôle des réseaux sociaux, un « facteur de risque » de dépression ou d’anxiété en cas de « vulnérabilité préexistante ». Le fil de déroulement infini, souvent appelé infinite scroll, et le lancement automatique de vidéos déployés dans la plupart des plateformes sont également épinglés.

« Nous avons été bousculés par ce que nous avons vu : des stratégies de captation de l’attention des enfants. Les biais cognitifs sont utilisés pour enfermer les enfants sur leurs écrans, les contrôler, les réengager, les monétiser », admet Amine Benyamina, neurologue et co-président du comité d’experts, dans un entretien à Ouest-France. La semaine dernière, le système de récompenses de TikTok Lite était justement suspendu, après que la Commission européenne a signalé son inquiétude quant à son caractère addictif pour les jeunes utilisateurs.

Les conclusions de la commission sont d’autant plus préoccupantes qu’en moyenne, les enfants passent quatre heures par jour devant leurs écrans.

Les réseaux sociaux, pas avant quinze ans

Pour lutter au mieux contre cette réalité, le groupe appelle à interdire les écrans au moins de trois ans. L’accès pour les trois-six ans devrait ensuite être « fortement limité » et réservé à « des contenus de qualité éducative et accompagné par un adulte ».

De plus, il est préconisé que les enfants de moins de onze ans ne possèdent aucun de smartphone. Entre onze et treize ans, l’usage d’un appareil dépourvu de connexion à internet est recommandé. Pour la tranche d’âge allant de treize à quinze ans, l’accès aux réseaux sociaux devrait être proscrit, et dès les quinze ans, la navigation devrait être limitée à des plateformes jugées « éthiques ».

La commission conseille également de restreindre autant que possible l’utilisation des téléphones portables et des téléviseurs dans les maternités, et soutient l’interdiction des ordinateurs et des téléviseurs dans les crèches et les classes maternelles. Enfin, elle encourage des actions renforcées auprès des assistantes maternelles.

« Il faut éviter à tout prix la circulation des téléphones portables au collège. » @NBelloubet préconise qu’ils « puissent être déposés à l’entrée » de l’établissement. #le710inter pic.twitter.com/aCYM1rEF2m — France Inter (@franceinter) April 30, 2024

Ce 30 avril sur France Inter, la ministre de l’éducation nationale, Nicole Belloubet, a évoqué la mise en place d’« une pause numérique au collège » afin « d’éviter à tout prix la circulation des téléphones portables » dans les établissements. « L’idée, c’est que les portables puissent être déposés à l’entrée et qu’ils ne circulent pas dans les collèges », a-t-elle détaillé. Récemment, Emmanuel Macron se disait en faveur de la majorité numérique à quinze ans, tout comme le Premier ministre Gabriel Attal.