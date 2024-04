Getir, spécialiste turque de la livraison rapide, annonce quitter les derniers marchés internationaux où il opère. L’objectif désormais, se concentrer sur son pays d’origine. Une décision qui témoigne des nombreuses difficultés traversées par les acteurs de ce secteur qui a explosé pendant la pandémie. Un fruit de la pandémie « ...

Getir, spécialiste turque de la livraison rapide, annonce quitter les derniers marchés internationaux où il opère. L’objectif désormais, se concentrer sur son pays d’origine. Une décision qui témoigne des nombreuses difficultés traversées par les acteurs de ce secteur qui a explosé pendant la pandémie.

Un fruit de la pandémie

« Aujourd’hui est un jour triste pour Getir. Malheureusement, nous nous retirons du Royaume-Uni, de l’Allemagne, des Pays-Bas et des États-Unis. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué », regrette Nazim Salur, fondateur de la société, dans une publication sur X, anciennement Twitter. En quittant ces pays, Getir se retire du marché international et n’opérera plus qu’en Turquie. La société est désormais ouverte à des discussions sur le sort de ses actifs dans les pays qu’elle quitte.

Fondée en 2015, Getir était l’un des spécialistes de livraison de produits alimentaires les plus en vue au plus fort de la pandémie de Covid-19, en 2020 et 2021. Son modèle repose sur le stockage d’articles dans des dark stores (magasins sombres) locaux disséminés dans les grandes villes, dans des endroits proches de zones à forte densité de population urbaine. Elle promettait des temps de livraison rapides, parfois n’atteignant pas plus de dix minutes.

Stimulée par une croissance exponentielle lors de la pandémie, la firme s’est agressivement étendue à d’autres marchés et a mené toute une série d’acquisitions, dont celle de sa concurrente Gorillas à la fin 2022. Cette même année, Getir a levé 768 millions de dollars, lui permettant d’atteindre une valeur record de 11,8 milliards de dollars.

Getir veut étendre sa présence en Turquie

S’en est suivi une longue dégringolade, la société évoluant dans un marché particulièrement touché par l’inflation. En juillet 2023, l’entreprise a officiellement quitté le marché français. L’Espagne, l’Italie et le Portugal ont suivi. Sa valorisation s’établissait à seulement 2,5 milliards de dollars en septembre dernier.

En amont, Getir a annoncé une nouvelle levée de fonds pour doubler son activité sur son marché domestique, un tour de table mené par Mubadala et G Squared. Aucun montant n’a toutefois été révélé.

En France, la société Flink, en concurrence directe avec Getir, a également pris la décision d’abandonner le marché en raison d’une réglementation peu propice aux dits dark stores.