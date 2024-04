Fin mars, une nouvelle application a été lancée en France et en Espagne, en toute discrétion. Il s’agit de TikTok Lite, une version plus légère de l’application principale. Sa grosse nouveauté est sans aucun doute son système de récompense. De quoi susciter de nombreuses craintes. À tel point que la Commission européenne a fait pression sur TikTok, qui a décidé de suspendre les rétributions. Pour analyser ses véritables risques, Siècle Digital s’est entretenu avec David-Julien Rahmil, journaliste et chargé de la rubrique médias à L’ADN.

TikTok Lite, « le pire du pire »

Le mot Lite désigne une plateforme moins vorace. Elle doit ainsi fonctionner sur des appareils plus anciens et plus lents. Elle est également destinée aux utilisateurs n’ayant accès qu’à du réseau 3G. Toutefois, l’information principale semble être le système de récompense.

Chaque jour, l’utilisateur va avoir un certain nombre de tâches à accomplir, comme regarder des vidéos. En échange, il reçoit des pièces virtuelles, équivalant à quelques centimes d’euros. La somme devient par exemple transposable en bon de réduction pour des plateformes e-commerce.



Quelques jours après son lancement dans l’Hexagone, ce système de récompense commence à faire scandale. Associations et gouvernement s’en prennent alors à TikTok, fustigeant un système favorisant l’augmentation du temps d’écran, notamment chez les plus jeunes.

La plateforme chinoise s’est défendue, affirmant que les récompenses ne sont pas accessibles aux mineurs. Mais comme souvent, il est aisé de contourner cette restriction. Alors le danger de TikTok Lite est-il l’augmentation drastique du temps d’écran ?

Non, selon David-Julien Rahmil : « il y a une incitation à donner de l’argent pour, en échange, recevoir des pièces de monnaies virtuelles. Pièces qui sont ensuite échangées en petits cadeaux que l’on peut donner à des créateurs de contenus en live. Donc il y a une incitation à, non pas seulement acheter ces pièces, mais à les gagner en participant à des challenges ».

Tout repose sur le live gifting. Un créateur lance un live. Pour l’aider et participer, « nous pouvons faire des dons de petits cadeaux virtuels. Finalement, les pièces ne servent qu’à acheter ces cadeaux », détaille-t-il. Cadeaux transposables en réel argent. Pour lui, le vrai risque, c’est donc l’addiction au jeu.

Le grand gagnant de ce système de récompense, c’est bien sûr TikTok. Le réseau pousse ses utilisateurs à regarder toujours plus de contenus pour recevoir des pièces. Cela amène à la diffusion de plus de publicités, source de revenus. La recherche de pièces peut également pousser à en acheter pour en avoir plus et plus vite. Surprise : ce fonctionnement autour des pièces est aussi l’une de ses principales sources de revenus.

« Ils ont généré 80 millions d’euros en 2023, en France. Juste en termes de dons. Depuis le lancement de ce système, donc depuis 2021, la plateforme a engrangé au niveau mondial 10 milliards de dollars », rappelle le journaliste de L’ADN. La version Lite a probablement eu pour objectif de doper cela, en plus d’apporter de nouveaux utilisateurs. Sauf que la Commission européenne s’en est mêlée, au titre du Digital Services Act (DSA).

Devant la pression, la plateforme a annoncé suspendre son système le temps de répondre aux préoccupations. Il n’est donc pas définitivement enterré. « Là, nous sommes vraiment sur un mélange entre le pire de ce qui peut exister sur des jeux premium, et le pire ce qui peut exister en termes de plateformes sociales qui capturent l’attention des jeunes. C’est le pire du pire », conclut David-Julien Rahmil.