« Les informations de la presse étrangère selon lesquelles ByteDance envisagerait de vendre TikTok sont fausses » a déclaré dans un communiqué l’entreprise le jeudi 25 avril au soir sur sa propre plateforme, Toutiao. Même en cas de défaite devant les tribunaux, cette option ne serait pas envisagée.

La justice doit d’abord passer

La loi pouvant aboutir à l’interdiction de TikTok aux États-Unis a été ratifiée par Joe Biden le 24 avril. La plateforme doit être cédée avant le 19 janvier 2025, sauf prolongation présidentielle de trois mois, sous peine d’être retirée des boutiques d’applications du pays. La plateforme a immédiatement réagi sur X contre cette loi jugée « inconstitutionnel ». Elle a annoncé qu’elle porterait l’affaire devant les tribunaux, « Nous pensons que les faits et le droit sont clairement de notre côté et nous finirons par l’emporter ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En parallèle de ce bras de fer juridique, le média The Information a avancé que des négociations pour une éventuelle vente pourraient débuter. Ce ne serait pas si étonnant, menacé de la même façon en 2020 par l’administration Trump, ByteDance avait évalué son service à 60 milliards de dollars et des discussions avaient eu lieu. Récemment, l’ancien secrétaire au Trésor de Trump, Steven Mnuchin, a manifesté son intérêt.

Sauf que cette fois les choses seraient différentes. ByteDance s’est empressé de réfuter ce scénario. Le même jour, Reuters a révélé que, selon plusieurs sources, la société chinoise préférait fermer TikTok aux États-Unis plutôt que de vendre en cas de défaite devant la justice.

À préciser qu’une telle opération serait excessivement complexe à mener. L’agence de presse britannique estime que la branche américaine de TikTok représente environ 25 % de ses revenus globaux. En tant qu’entreprise privée, ByteDance n’est pas tenu de publier ses résultats détaillés. Le manque d’information rend difficile une estimation de la plateforme aux 170 millions d’abonnés.

Un TikTok US sans ByteDance, même amputé, ne semble pas au programme

L’algorithme est l’autre élément qui pose des difficultés. Réputé pour être l’un des plus performants qui soit, c’est un secret commercial à préserver. De plus, la Chine a mis en place en 2020 une loi de contrôle à l’export permettant à Pékin de bloquer une vente. Appelé à réagir ces derniers jours, le ministère des Affaires étrangères de la Chine renvoie à ses déclarations précédentes.

Il y a un peu plus d’un an, le ministère du Commerce a fait savoir que Pékin « s’opposera fermement » à toute vente forcée. Il a été précisé que « La vente ou la cession de TikTok implique l’exportation de technologies, et les procédures administratives d’autorisation doivent être effectuées conformément aux lois et réglementations chinoises ».

Sans l’algorithme, la valeur de TikTok US repose sur son nombre d’utilisateurs, sa gestion produits et ses opérations. Steven Mnuchin, déjà cité, semblait accepter cette solution. C’est aussi l’hypothèse avancée dans The Information. Démentie par ByteDance donc.