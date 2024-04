Une étude conjointe menée par KPMG, la Zhongguancun Unicorn Company Development Alliance et le Great Wall Enterprise Institute dénombre 369 licornes en Chine, réparties dans 16 secteurs. Ces start-up valorisées à plus d’un milliard de dollars sont devenues le sésame des grandes puissances économiques pour se démarquer. Les licornes chinoises ...

Une étude conjointe menée par KPMG, la Zhongguancun Unicorn Company Development Alliance et le Great Wall Enterprise Institute dénombre 369 licornes en Chine, réparties dans 16 secteurs. Ces start-up valorisées à plus d’un milliard de dollars sont devenues le sésame des grandes puissances économiques pour se démarquer.

Les licornes chinoises surfent sur les tendances sectorielles

L’étude à été présentée en marge du ZGC Forum qui s’est tenu du 25 au 29 avril à Pékin. L’évènement réunit des grands noms de la tech et de l’économie locale et internationale, à l’instar de Lei Jun, PDG de Xiaomi.

Parmi les 16 secteurs, deux regroupent le plus de licornes en Chine. Tendance industrielle mondiale oblige, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs s’accaparent respectivement 14,1 % et 12,2 % de ces 369 start-up, soit plus d’un quart, rapporte le SCMP.

Côté valorisation, elle va bien au-delà du milliard requis pour entrer dans le cercle pas si fermé des licornes. La moyenne est de 3,8 milliards de dollars. Certains secteurs créent là aussi des disparités. Les licornes chinoises dans l’IA sont valorisées en moyenne à 6,76 milliards de dollars. Dans la fintech, c’est 6,57 milliards.

Les États-Unis devant la Chine sur le nombre de licornes

La Chine reste sur une tendance plus faible qu’en 2022, où elle avait enregistré 74 nouvelles licornes. Le pays reste clairement loin devant la France, qui en comptait 30 pile en 2023 avec la dernière levée de fonds de Mistral AI. Avec celle de Pennylane en début d’année, la France a 31 start-up valorisée à plus d’un milliard d’euros.

Aux États-Unis… Il y en a presque deux fois plus de licornes qu’en Chine selon un rapport de Hurun. Elles étaient plus de 700 en 2023 dont 13 % dans le secteur des SaaS, 11 % dans la fintech, et 9 % dans l’intelligence artificielle.

Selon le même rapport, la Chine enregistre une triste performance : sur les 10 licornes ayant perdu le plus de valeur, 5 sont chinoises. On retrouve notamment Ant Group, qui s’est attiré les foudres de Pékin il y a déjà plusieurs années, qui a fait office d’exemple à coups de restructurations forcées. Le constructeur d’équipement électronique DJI est aussi dans cette liste, de même qu’Oppo, constructeur de smartphones.

La percée des start-up chinoises dans les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle pourrait cependant rebattre les cartes pour le classement 2024.