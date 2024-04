Meta veut que les créateurs postent sur Threads. Pour cela, le géant des réseaux sociaux a confirmé récemment le lancement d’un programme visant à les inciter à rejoindre la plateforme et l’expérimenter.

Un programme disponible uniquement sur invitation

Certains créateurs de premier plan sur Facebook ou Instagram se voient offrir jusqu’à 5 000 dollars pour publier sur Threads. S’ils obtiennent plus de 10 000 vues pour un seul message dans l’application, ils peuvent prétendre à un paiement supplémentaire. Ce programme, en test depuis mars, ne fonctionne pour le moment que sur invitation. Certains créateurs génèrent d’ores et déjà de l’argent.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Sur sa page d’assistance, Meta indique que les personnes invitées doivent créer un profil public, et suivre les règles relatives aux créateurs et aux primes sur Instagram. Toutes les publications ne sont pas éligibles, la plateforme ayant mis en place des conditions à respecter pour bénéficier des bonus.

Par exemple, un message doit être vu au moins 2 500 fois pour y prétendre. Les posts comportant du contenu protégé par le droit d’auteur, sans texte et dont le nombre de vues a été augmenté, ne peuvent pas prétendre à une récompense. De même, Meta n’offre pas de supplément au contenu vidéo comportant le filigrane d’une autre plateforme, comme TikTok ou YouTube. Les partenariats avec une marque ne sont pas éligibles, non plus.

L’élaboration de ce programme tombe sous le sens pour Threads. Depuis son lancement en juillet dernier, le réseau social enregistre une belle croissance, il a récemment franchi la barre symbolique des 150 millions d’utilisateurs.

Les utilisateurs avant la publicité ?

Meta n’est pas la seule plateforme à tenter d’attirer les créateurs en leur promettant des paiements potentiels. X, anciennement Twitter, propose également à ses utilisateurs payants une rémunération directe basée sur le taux d’engagement de leurs publications.

Mark Zuckerberg espère que le nouveau réseau social pourra, à l’instar de Facebook ou d’Instagram, revendiquer plus d’un milliard d’utilisateurs dans l’avenir. Cela représenterait un levier de monétisation considérable. D’ailleurs, ses dirigeants auraient entamé des discussions avec plusieurs marques pour la diffusion potentielle de publicités. Pour sa part, le PDG a fait savoir à plusieurs reprises qu’il privilégiait la croissance du nombre d’utilisateurs avant de penser à la diffusion d’annonces.

Avant le déploiement d’un programme dédié aux créateurs, l’entreprise a aussi conclu des accords avec des célébrités et des équipes sportives pour stimuler l’attractivité de Threads.