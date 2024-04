Une première étape a été franchie ce samedi 20 avril. Par 360 voix contre 58, avec un équilibre bipartisan, la Chambre des représentants des États-Unis a voté la loi forçant ByteDance à vendre la branche américaine de TikTok.

L’impression de déjà-vu est tout à fait naturelle, un texte similaire a également passé cette étape il y a un peu plus d’un mois. Il est ensuite resté bloqué au Sénat face aux réticences des élus de la chambre haute. Le processus législatif américain est d’une telle complexité qu’il n’est pas rare de voir une loi votée par l’une des assemblés puis tomber dans l’oubli.

Pour éviter cet écueil et sous l’impulsion du « speaker », président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, la copie a été revue pour passer l’étape du Sénat. Délai de revente allongé et surtout, la loi a été mêlée à un texte plus large, légèrement fourre-tout, centré autour d’une aide financière à l’Ukraine.

Ces stratagèmes, qui visent également à accélérer grandement l’adoption du texte, semblent porter leurs fruits. Maria Cantwell, sénatrice démocrate qui préside la commission devant laquelle doit passer la loi lui a apporté son soutien. Elle était initialement réticente.

Au cours du week-end, un autre soutien de poids est arrivé, celui du sénateur Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate du Sénat. Il a déclaré, « Le Sénat est désormais prêt à passer à l’étape suivante. Il y a quelques instants, les démocrates et les républicains ont conclu un accord ». Un premier vote doit avoir lieu dès mardi a-t-il annoncé.

Le président Joe Biden a déjà déclaré qu’il signerait une loi forçant le rachat de TikTok. L’application et sa maison mère, si la dynamique législative se confirme, auront toujours la possibilité d’aller devant la justice pour contester la constitutionnalité de la loi.