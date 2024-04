Pour SK Hynix il faut répondre « de manière préventive » à la demande croissante de puces d’intelligences artificielles. C’est ainsi que les 14, 6 milliards de dollars d’investissements pour la construction d’une usine à Cheongju, au centre de la Corée du Sud, ont été justifiés le 24 avril. L’entreprise, leader dans ...

Pour SK Hynix il faut répondre « de manière préventive » à la demande croissante de puces d’intelligences artificielles. C’est ainsi que les 14,6 milliards de dollars d’investissements pour la construction d’une usine à Cheongju, au centre de la Corée du Sud, ont été justifiés le 24 avril. L’entreprise, leader dans le domaine, a un coup à jouer.

SK Hynix sort le portefeuille

« En se transformant en une installation clé qui fournit des mémoires d’IA au monde, M15X jouera un rôle central en tant que tremplin reliant le présent et l’avenir de l’entreprise », a déclaré Kwak Noh-Jung, PDG de SK Hynix, à propos de sa future usine.

Le chantier promet d’être express, à peine révélé, il doit commencer. Une première usine de fabrication de 3,86 milliards de dollars doit être achevée dès novembre 2025 et commencer à produire en masse. Ensuite, le reste de la somme permettra d’ajouter des équipements et autres améliorations pour que la fabrique atteigne son pic de production.

Un autre projet se poursuit, tout un campus à Yongin où SK a promis au total près de 90 milliards d’investissements étalé jusqu’en 2046. Pour l’instant les travaux préparatoires, obligation légale, infrastructures sont toujours en cours. La première installation sortira de terre au premier semestre 2027.

Il n’y a pas si longtemps, en 2022, SK Hynix réduisait ses investissements de 50 % et n’envisageait que de les reprendre doucement cette année, rappelle Reuters. Seulement, l’IA a changé la donne. La demande de serveurs et de composants de Nvidia, à qui l’entreprise coréenne fournit des puces indispensables, ouvre des perspectives qu’il s’agit de saisir.

Merci l’IA !

SK Hynix est l’inventeur et le leader des puces HBM, à large bande passante. Un produit très recherché pour les accélérateurs d’IA de Nvidia et d’autres. L’entreprise prévoit un marché avec une croissance de 60 % par an. La demande de DRAM générale devrait également augmenter.

Les HBM nécessitent deux fois plus de capacités pour produire le même nombre que des composants classiques. D’où la multiplication de nouvelles installations, que ce soit en Corée du Sud ou aux États-Unis avec une usine de conditionnement avancée à 3,9 milliards de dollars.

L’entreprise ne doit pas relâcher ses efforts pour conserver le contrôle de ce marché. Elle est menacée par un conglomérat concurrent, Samsung. Le premier groupe coréen accélère tant technologiquement qu’en part de marché sur les HBM. Pour conserver son avance, en plus des investissements SK Hynix s’est associé à TSMC pour développer une nouvelle génération de puces.

Les données financières confirment la direction à SK Hynix. La société a publié ses résultats trimestriels le lendemain de l’annonce de ses investissements. Son chiffre d’affaires est de 9 milliards de dollars, un record pour un premier trimestre, ses bénéfices de 2,1 milliards de dollars. Depuis plusieurs semaines le groupe est devenu le deuxième plus valorisé de Corée du Sud. Son directeur financier, Kim Woohyun s’est réjoui, « Grâce à la meilleure technologie du secteur dans le domaine de la mémoire IA avec HBM, nous sommes entrés dans une phase de reprise claire ».