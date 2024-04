Aujourd’hui, les e-mails restent un moyen essentiel pour toucher vos prospects. Mais comment faire en sorte que vos e-mails se démarquent parmi la foule ? C’est là qu’intervient HubSpot. Cet outil regorge de fonctionnalités pour vous aider à créer, envoyer et suivre vos campagnes d’emailing de manière efficace.

Créez vos campagnes d’emailing et maximisez les résultats

Dans un premier temps, vous devez créer votre e-mail que vous choisissez de diffuser à votre communauté ou à vos prospects. L’outil offre une interface simple d’utilisation avec une fonctionnalité de glisser-déposer : créez vos textes, modifiez la mise en page, ajoutez vos images et vos call-to-action, tout est modifiable ! Aucune technique spécifique n’est requise, mais si vous voulez être encore plus rapide, il existe une bibliothèque de modèle pré-conçu que vous pouvez également personnaliser.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour garantir un taux d’ouverture intéressant, vous pouvez utiliser les précieuses informations stockées dans le CRM HubSpot. Les e-mails seront davantage personnalisés pour favoriser un attrait de la part de votre cible. Les e-mails seront créés sur la base de ces fichiers informatiques et différenciant pour chaque destinataire : call-to-action, liens, objets, contenus…

Planifiez, analysez et optimisez vos campagnes avec HubSpot

Avec HubSpot, planifiez par avance vos campagnes pour ne plus avoir à vous en soucier. Vos e-mails seront envoyés au moment le plus opportun pour chacun de vos destinataires. Grâce à la garantie d’un haut taux de délivrabilité, l’outil vous permet également d’atterrir dans la bonne boite de réception de vos prospects et de vos clients, et non pas dans leurs courriers indésirables. Les envois sont optimisés en fonction des appareils de vos destinataires et des fuseaux horaires. HubSpot possède un outil d’analyse qui vous permet de savoir à quel moment vos contacts interagissent le plus avec vos e-mails. Maximisez les conversions pour les prochaines campagnes et multipliez le taux d’engagement grâce à cet outil.

HubSpot vous garantit que les données récoltées grâce à vos campagnes seront hébergées dans des centres de données fiables où les règlementations sont respectées.

Tarifications de l’outil d’emailing de HubSpot

Il existe trois abonnements différents pour la partie marketing de HubSpot :