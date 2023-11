L’année 2023 a été synonyme de défis pour les équipes marketing. Elles ont dû redoubler d’efforts pour croître avec des budgets rationalisés, s’acclimater à une charge de travail toujours plus importante, tout en s’emparant des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA). Le tout, sans oublier leurs objectifs clés : engager davantage les clients, accroître leur notoriété et booster leurs ventes.

Pour les marketeurs, 2024 devrait présenter des enjeux similaires. Bien que maîtriser tous les changements qui se profilent à l’horizon soit impossible, il est possible de les anticiper pour mieux s’y adapter.

Pour vous aider à y arriver, HubSpot a interrogé plus de 1 200 marketeurs dans le monde entier, dont la France. Les résultats, présentés dans ce rapport, permettent de comprendre l’état actuel du marketing et d’identifier les stratégies les plus prometteuses. Au travers de témoignages exclusifs, de conseils et d’analyses poussées, découvrez comment optimiser votre stratégie marketing.

Tirer profit des grandes évolutions du marketing

Certaines technologies ne cessent de gagner des places au sein des stratégies des marketeurs. L’IA et l’automatisation font indéniablement partie de la liste. De ChatGPT aux flux d’e-mails automatisés, les équipes sont à la recherche d’outils leur permettant de gérer plus efficacement leur charge de travail, qui s’alourdit progressivement. Une affirmation qui se reflète dans l’étude menée par HubSpot : 55% des professionnels sondés estiment que le nombre de campagnes sur lesquelles ils travaillent chaque trimestre a augmenté entre 2021 et 2022. Cela devrait continuer de s’intensifier.

L’IA et l’automatisation sont des technologies capitales pour faire face à cette pression grandissante. Elles permettent aux marketeurs de se concentrer sur des tâches plus créatives et impactantes pour lesquelles leur réflexion est indispensable.

La confidentialité des données est également un point sur lequel ont dû se pencher les professionnels du marketing. Avec les grandes évolutions en matière de protection des données, comme le RGPD, et la fin des cookies tiers imminente sur Google, ce sont toutes les stratégies digitales qui doivent être redessinées. Pourtant, 88 % des sondés disent que leur activité marketing dépend toujours des cookies tiers. Une modification des pratiques est donc de rigueur pour réduire cette dépendance.

Le défi reste de réussir à créer des publicités personnalisées efficaces tout en respectant la confidentialité des données des audiences. Pour cela, plusieurs solutions sont envisagées par les marketeurs, toutes évoquées dans ce livre blanc. Sa lecture vous permettra par ailleurs d’identifier de nouvelles pistes à explorer pour votre stratégie de contenu et les tactiques les plus efficientes pour accroître votre retour sur investissement (ROI).

Les tendances à adopter pour faire la différence

Toutes ces évolutions donnent lieu à de nouvelles dynamiques, dont les marketeurs doivent tenir compte pour optimiser l’expérience client proposée. Dans le cas contraire, les consommateurs n’hésiteront pas à se tourner vers un de leurs concurrents.

Il faut donc s’intéresser aux tendances marketing émergentes, et en particulier celles avec le meilleur ROI. La vidéo courte est, sans surprise, en haut du classement. « C’est le format le plus engageant sur les réseaux sociaux. C’est aussi celui qui a le potentiel viral le plus important, toutes plateformes confondues. En 6 mois, elles m’ont permis de passer de 3 000 à 35 000 abonnés sur Instagram et de générer plus d’une centaine de leads pré-qualifiés. C’est un média all inclusive ! », témoigne Caroline Mignaux, Co-fondatrice et CEO de reachmaker.

36 % des sondés misent également sur les contenus permanents pour les réseaux sociaux, 33 % sur le marketing d’influence et 29 % poussent des contenus en lien avec leurs valeurs. Ces stratégies se révèlent particulièrement efficaces et rentables. HubSpot vous partage ses astuces de pro pour tirer parti de chacune d’entre elles et d’une pléthore d’autres leviers dans son livre blanc. La messagerie sur mobile, la publicité native et le marketing expérientiel n’auront plus de secret pour vous.

Il vous reste encore de nombreuses informations clés à découvrir dans le rapport de HubSpot :

Tendances émergentes du marketing par levier : réseaux sociaux, marketing vidéo, e-mail marketing… ;

Les prévisions des experts du marketing ;

Davantage de données de référence du marketing en 2023 ;

D’importants insights d’experts marketing sur le marché français.

Ce livre blanc est une lecture indispensable pour réussir à faire face aux nouveaux défis du marketing et saisir les opportunités de demain. Les conseils, explications et chiffres fournis vous aideront, sans l’ombre d’un doute, à faire la différence en 2024.