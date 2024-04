La maison mère de Google réfléchit à mettre la main sur HubSpot, qui offre des logiciels de gestion de relation client (CRM). Le géant du Web éprouve toutefois des réticences avant de passer à l’action, dans un contexte réglementaire qui lui est peu favorable.

Une entreprise en forme

Alphabet a d’ores et déjà entamé des discussions avec ses conseillers sur la possibilité de faire une offre pour HubSpot, rapporte Reuters. Fondée en 2006, HubSpot offre une large gamme d’outils marketing visant à concevoir des campagnes performantes, booster ses ventes et fidéliser ses clients. Ses solutions sont privilégiées par les entreprises comptant jusqu’à environ 2 000 employés.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Entré en Bourse en 2014, le CRM dispose d’une valeur de marché établie à 35 milliards de dollars. La firme a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars en 2023, et enregistré une perte nette de 176,3 millions de dollars. Les investisseurs se montrent enthousiastes par ses perspectives de croissance ; ses actions ont grimpé de 50 % au cours des douze derniers mois.

Une telle opération représenterait l’acquisition la plus importante de l’histoire d’Alphabet, et lui permettrait de faire fructifier une partie de sa trésorerie, qui atteignait 110,9 milliards de dollars à la fin du mois de décembre. L’entreprise pourrait ainsi élargir son offre sur le marché en plein essor des logiciels de gestion de la relation client, et atteindre une base plus large de clients.

Ces derniers jours, des rencontres ont été organisées auprès de banquiers d’affaires de Morgan Stanley. Alphabet cherche à déterminer la valeur d’une potentielle offre, mais s’interroge également sur la réaction des autorités antitrust.

Alphabet craint les retombées réglementaires

De moins en moins de géants technologiques se lancent dans d’importantes opérations de ce type, l’administration Biden se montrant bien plus sévère avec le secteur. La Federal Trade Commission (FTC) a tenté de bloquer plusieurs rachats depuis que Lina Khan est à sa tête, et Google doit d’ores et déjà faire face aux remontrances des régulateurs.

La firme de Mountain View est en attente du verdict d’un procès qui l’a opposé au département de la Justice (DoJ) sur ses activités dans le secteur des moteurs de recherche. Un second procès, toujours contre l’autorité antitrust, débutera en septembre prochain. La société est accusée d’abus de position dominante dans le domaine de la publicité en ligne.

Aucune offre n’a été soumise à HubSpot pour le moment, et il n’est pas certain qu’Alphabet passe le pas. Les actions du fournisseur du logiciel ont toutefois augmenté de 5 % après la publication de cette information par l’agence de presse.