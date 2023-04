Le format vidéo a pris une importance indéniable sur l’ensemble des plateformes et des canaux. La plupart des entreprises ont cerné la valeur ajoutée de ce format et les possibilités créatives qu’il offre, c’est pourquoi elles l’intègrent massivement dans leurs stratégies marketing.

Comment parviennent-elles à faire la différence grâce à ces contenus ? Pour le savoir, HubSpot a interrogé 518 professionnels du marketing à travers le monde.

L’objectif : mettre en exergue les meilleures pratiques du marketing vidéo pour créer une stratégie performante en 2023. En complément, PlayPlay vous partage ses recommandations pour y arriver.

La recette pour créer une vidéo virale

Créer une vidéo virale n’implique pas seulement de surfer sur une tendance en vogue. Pour qu’elle buzze, il faut adopter plusieurs bonnes pratiques sur lesquelles reviennent les experts du marketing dans ce rapport. Ils font également le point sur les différents types de vidéos et dans quel cas les utiliser. Il est par exemple conseillé d’opter pour un format court, car la durée d’attention moyenne des individus raccourcit. L’avantage, c’est qu’elle prenne peu de temps à créer, et elles sont plus susceptibles d’être visionnées dans leur intégralité par votre audience.

La forme est une chose, le fond en est une autre. Différents types de contenus peuvent être conçus, avec des bénéfices qui varient. Une vidéo qui reflète les valeurs de votre marque sera utile pour générer des leads, tandis qu’une vidéo “tendance” permettra d’engager vos audiences. Dans ce rapport, HubSpot et PlayPlay font le point sur chacun des contenus vidéo et vous dévoilent ceux avec le meilleur retour sur investissement.

Les experts vous aiguillent sur d’autres points majeurs, comme la durée optimale des vidéos ou le design de celles-ci. Ils vous livrent également les secrets des marketeurs pour générer davantage de leads grâce à leurs contenus. 48 % d’entre eux ajoutent leurs vidéos à leur site ou leur blog. Les intégrer à leurs e-mails marketing est aussi une technique adoptée par 42 % d’entre eux.

Des astuces pour produire une vidéo performante

Le défi reste encore de produire des vidéos qui vous aideront à atteindre vos objectifs marketing. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur les nombreuses recommandations offertes par les équipes de HubSpot et PlayPlay. Elles abordent des facteurs clés qui influenceront les performances de vos contenus : le budget alloué, les ressources humaines, le matériel à disposition… 70 % des marketeurs utilisent un appareil photo reflex numérique, qui dispose généralement d’un autofocus et d’autres fonctions qui le rendent facile à utiliser. Toutefois, 44 % d’entre eux utilisent plutôt un smartphone.

Après l’enregistrement vient le montage. Pour cette étape, 61 % des sondés se servent d’Adobe Premier Pro. 31 % d’entre eux préfèrent iMovie. Ces logiciels sont principalement utilisés lorsque l’entreprise dispose d’une équipe dédiée à la création de vidéo. Lorsque ce sont les responsables des réseaux sociaux ou chargés de communication qui doivent s’en charger, il est préférable d’utiliser une solution de création vidéo simplifiée et accessible aux débutants.

L’enjeu est ensuite de réussir à toucher une large audience. Pour cela, il faut avant tout s’assurer que vos contenus soient accessibles à tous. 78 % des spécialistes du marketing interrogés utilisent les fonctions d’accessibilité, comme les transcriptions ou les descriptions audio. D’autres points doivent également être anticipés : la fréquence de publication, l’hébergement et la diffusion de la vidéo, le suivi des performances… Les experts de HubSpot et PlayPlay vous fournissent leurs plus précieux conseils à chacune des étapes.

En somme, la vidéo est un levier très efficace pour communiquer avec un large public. Pour autant, le faire efficacement n’est pas toujours évident. Les astuces et les chiffres présentés dans ce rapport vous éclaireront sur la manière d’utiliser au mieux ce type de contenus pour atteindre tous vos objectifs marketing.